Morena impulsa reforma a la industria eléctrica tras anuncio de AMLO

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, confirmó que los legisladores de la Cuarta Transformación impulsarán una reforma constitucional a la industria eléctrica, como lo anunció este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mier, también coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Baja, sostuvo que buscan garantizar "el control absoluto" de la industria, pues se trata de un asunto de seguridad nacional.

"Garantizar el control absoluto por un asunto de seguridad nacional y de seguridad energética de la industria eléctrica es fundamental para los mexicanos", aseguró durante el foro "Bases Constitucionales de la Cuarta Transformación".

Mier señaló que garantizar la seguridad del patrimonio de los mexicanos "es la primera obligación que tiene el Estado Mexicano" y afirmó que todas las naciones del mundo lo hacen.

"Lo hacen todos los países del mundo, nos vendieron la idea de que no era cierto, falso. Es un asunto de seguridad y lo tenemos que hacer porque es un compromiso que tenemos como mexicanos, lo tenemos que hacer porque ese es el mandato que nos dio el pueblo, no es la agenda personal, es la agenda que nos dieron millones de mexicanos", aseveró.

En el acto realizado en el Salón Verde de San Lázaro, Mier Velazco entregó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, una edición impresa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya integrada con las 18 reformas constitucionales a 55 artículos que se aprobaron en la 64 legislatura.

Entre ellas, destaca la contrarreforma educativa, consulta popular, revocación de mandato, las modificaciones al artículo 4 para garantizar la pensión universal para adultos mayores, becas a estudiantes de bachillerato, apoyos a personas con discapacidad, así como el derecho a la educación y a la salud gratuita y universal, entre otras.

"Detrás de cada acto legislativo de reformas a nuestra constitución estuvo siempre presente la definición ideológica y filosófica de la cuarta transformación", puntualizó Mier Velazco.

El presidente de la Jucopo adelantó que además de la reforma a la industria eléctrica, en la 65 legislatura se priorizará modificar a la Guardia Nacional para adjuntarla a la Sedena, así como la reforma al Instituto Nacional Electoral (INE).

"Para que los principios de legalidad, certeza e imparcialidad en el ejercicio de votar y ser votado sea pleno, y que tengamos un órgano técnico y no un jugador en la contienda electoral, que quitemos para siempre la simulación en el acto democrático, desde el financiamiento de los partidos políticos hasta la fiscalización", refirió.