Morena no podrá imponer su voluntad en nueva legislatura: Osorio Chong

El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República expresó su desacuerdo con "las formas" en que Morena pretende imponer su voluntad, en lugar de dialogar y buscar acuerdos, por lo que advirtió que exigirá respeto a la pluralidad del Congreso.

El coordinador de la bancada tricolor, Miguel Ángel Osorio Chong, lamentó que apenas hace unas horas tuvo comunicación con la senadora Olga Sánchez Cordero, sin que haya tendido puentes de intercomunicación para presidir la Mesa Directiva durante el primer año de la nueva legislatura.

"No tenemos nada contra la propia senadora. De las formas sí (porque) pueden tener mayoría, pero deben entender que deben buscar acuerdos y si quieren siempre imponer o negociar, tendrán los votos en contra de nosotros", advirtió.

Osorio Chong censuró los "usos y costumbres" del grupo parlamentario de Morena, "que por creer tener la mayoría pueden aplastar o vivir encima de los otros grupos, están equivocados. Es un Senado plural, y lo menos que esperamos es el diálogo entre las partes".

Recordó que cuando el PRI fue gobierno siempre buscó acuerdos y diálogos con la oposición, "en todos los tiempos, dígase lo que se diga (...) cuando fuimos gobierno siempre buscamos a todas las partes, siempre buscamos acuerdos", pero Moreno no entiende que "esto se acaba".

El líder de los senadores priístas señaló que en los casi tres años que Olga Sánchez Cordero estuvo al frente de la Secretaría de Gobernación, solo tuvo una reunión y tres llamadas telefónicas con ella. Dijo que la cercanía con el gobierno federal es nula, a pesar de que "el país se compone de todos, no de unos cuantos ni de un solo pensamiento".

Osorio Chong coincidió con el resto de las bancadas del Bloque de Contención, al advertir que si no hay apertura y voluntad de diálogo de Morena en el tema de la Ley Federal de Revocación de Mandato para que la pregunta que se formule sea revocación por pérdida de confianza y no ratificación del presidente de la República, como lo propone el grupo mayoritario, el tema terminará en la Suprema Corte de Justicia, como ocurrió con la reciente consulta popular.