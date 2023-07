Morena pide juicio político contra ministros de la Suprema Corte

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL). - El diputado Alejandro Robles Gómez (Morena) anunció que presentará una demanda de juicio político en contra de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por supuesta violación sistemática del artículo 127 constitucional.

Indicó que los ministros han abusado de ser intérpretes de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y que no sólo es obligación del Ejecutivo.

"Nosotros vamos a estar insistiendo; presentamos esta demanda de juicio político porque no es un capricho presidencial, sino es una definición de la voluntad del pueblo de México, para dar esa voz que no han querido escuchar las ministras y ministros que han decidido ampararse", expresó.

Robles Gómez también hizo un llamado al presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel Miranda, para que se separe de su cargo, por participar en los procesos internos de su partido, de lo contrario indicó, presentará una denuncia formal.

"Porque es delictivo lo que él está haciendo, ejercer presupuesto mientras está de candidato es un acto delincuencia y no lo vamos a dejar pasar", dijo.