Morena pone en riesgo legalidad de revocación de mandato: INE

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- Luego de imponer nuevas medidas cautelares por propaganda gubernamental en tiempos de veda electoral, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) acusaron a funcionarios del gobierno federal y de Morena de poner en riesgo la legalidad del proceso de revocación de mandato, al violentar constantemente las restricciones impuestas por ese mismo partido político en la ley.

Durante la 17 sesión extraordinaria urgente de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, los consejeros Ciro Murayama, Claudia Zavala y Adriana Favela advirtieron que, aunque no estén de acuerdo con lo que establece la Ley de Revocación de Mandato, los funcionarios públicos están obligados a respetarla, por lo que remarcaron que el INE seguirá imponiendo las medidas y sanciones que sean necesarias.

Ciro Murayama enfatizó que esta actitud de los servidores públicos afecta el proceso de la consulta de revocación de mandato y recordó que las medidas cautelares que impone el INE buscan prevenir y evitar que se dañe de manera irreparable el proceso democrático que está en marcha.

Recordó que esta no es la primera vez que se emite una medida cautelar respecto a lo que ocurre en la mañanera, "y sería lamentable que en el futuro, no sea el director de Pemex, sino el de algún otro ente público, o no el secretario de Agricultura, sino otra la persona titular de otra Secretaría, quien esté difundiendo logros de gobierno".

"Podemos nosotros emitir, no nos cansaremos de cumplir con nuestra función. Una y otra medida cautelar y podrá surgir un funcionario, otro, otro, otro, desafiando las leyes vigentes y la Constitución", señaló.

"Me parece que esta será la décimo tercera medida cautelar que emite esta comisión en lo que llevamos de revocación de mandato, es decir, prácticamente estamos detectando dos violaciones a las normas por parte de distintos actores (cada semana), y casi siempre servidores públicos, lo cual pues nos indica que hay una escasa cultura de la legalidad y un bajo compromiso con el proceso en curso desde estos servidores públicos", reprochó.

Ciro Murayama puntualizó que las violaciones al marco legal de la revocación de mandato afectan el derecho de los ciudadanos a participar libremente en ese ejercicio de democracia participativa.

"Cuando vemos estas alteraciones desde los servidores públicos, pues justamente contra quien se atenta no es contra el INE, perdón, el INE es el garante, pero no es el que ejerce el derecho. Los poseedores del derecho a la participación democrática y libre de intervenciones desde el gobierno y el sector público son los ciudadanos y las ciudadanas", subrayó.

Por su parte, la consejera Claudia Zavala hizo un nuevo llamado a los funcionarios públicos a que actúen en los términos que la Constitución les señala y adecuen su conducta a las normas establecidas pues, denunció, hay una reiteración de conductas que vulneran nuestro modelo democrático.

"No puede ser que en una democracia, quienes hemos protestado hacer cumplir la Constitución y la ley, seamos los que no nos sometemos a ella, a pesar de que la autoridad hace ese reclamo. Eso es algo, y hay que decirlo y hay que advertirlo, muy peligroso en la democracia. He dicho y ya he comentado que podremos no estar de acuerdo en las decisiones de las autoridades en la confección de las leyes, pero cuando son vigentes, se cumplen. Y eso es lo que nosotros como servidores públicos, estamos obligados a hacer.

Recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha confirmado todas y cada una de las medidas cautelares impuestas por el INE en este proceso de revocación de mandato.