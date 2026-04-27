Morena prepara relevo de dirigencia nacional ante renuncia de Alcalde

Morena se acerca a la elección de su nueva dirigencia nacional en medio de un proceso acelerado, con las elecciones del Congreso de Coahuila a la vuelta de la esquina y la inminente salida de su presidenta, Luisa María Alcalde Luján, tras la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para sumarla a su gabinete como consejera jurídica.

Se ha mencionado el nombre de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, como posible relevo de Alcalde Luján en el órgano de dirección ejecutiva del partido guinda, donde militantes y líderes han admitido un mal manejo de las fuerzas internas y de la relación con los aliados.

Pero, antes de que se tome una decisión en el Congreso Nacional de Morena, hay varios requisitos estatutarios que deben cumplirse. La dirigencia de Morena tiene una temporalidad de tres años sin la opción a reelegirse y solo algunas condiciones permitirían que se renovara con antelación. ¿Cómo será este proceso?

Un partido de bases: tres órganos de dirección

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Morena es el partido con mayor poder político actualmente en México y el de más reciente creación de los partidos políticos nacionales que actualmente cuentan con registro. En 2014, la asociación política conocida como el "Movimiento de Regeneración Nacional" obtuvo el nombre de "morena" como partido ante el Instituto Nacional Electoral (INE) tras acreditar todos los requisitos de ley.

El partido fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador se autodescribe como un "partido-movimiento de izquierda y antineoliberal conformado por mexicanas y mexicanos libres que impulsan la Cuarta Transformación de México".

Tiene tres órganos autónomos entre sí para no centrar la toma de decisiones trascendentes en una sola cúpula, estos son:

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN)

El Consejo Nacional y

El Congreso Nacional.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena es el órgano de dirección ejecutiva que funciona de manera permanente, es el encargado de tomar decisiones como convocar a las comisiones de Elecciones, de Encuestas, de Honestidad y Justicia, entre otras, para resolver temas de elecciones y de denuncias o quejas internas.

Además, es el encargado de tener representación ante el INE, maneja los recursos financieros del partido, organiza tareas de afiliación, difusión del programa ideológico y trabaja con los comités estatales y las organizaciones vecinales.

En la misma línea del CEN está el Consejo Nacional de Morena, pero con mayores facultades: puede reformar los reglamentos internos, pedir cuentas de manejo y operaciones al CEN, le formula recomendaciones para la conducción del partido y es el único que puede emitir la plataforma electoral cada tres años.

El Consejo está conformado por los tres máximos integrantes del CEN: la presidencia, la secretaría general y la secretaría de organización. Además, 200 consejeros electos por el Congreso Nacional, los 32 presidentes, secretarios generales y de organización de los Comités Ejecutivos Estatales, los gobernadores, alcaldes y miembros fundadores del partido.

Por encima de ambos órganos está el Congreso Nacional de Morena, conformado por más de 3 mil congresistas nacionales, electos por los 300 distritos electorales nacionales. El Congreso es el máximo órgano de toma de decisiones fundamentales: renovación de los integrantes del CEN y del Consejo Nacional, así como reformas a los estatutos del partido.

¿Cómo es el proceso para elegir nuevo presidente en Morena?

Solamente el Congreso Nacional puede renovar la dirigencia, misma que tiene una duración de tres años. Las condiciones para renovarla con antelación pueden ser la renuncia o fallecimiento de sus miembros, así como su remoción a manos del Consejo Nacional por inhabilitación o revocación de mandato por malos resultados.

En el caso de Luisa María Alcalde Luján, que está renunciando para sumarse a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, el CEN tiene la capacidad de convocar directamente al Congreso Nacional y pedir ahí mismo que se ponga a consideración la integración como consejeros nacionales a los posibles nuevos dirigentes, ya que también puede decidir quién integra al Consejo.

El próximo 3 de mayo, el Congreso Nacional de Morena elegirá solamente a la nueva presidencia del CEN y a su secretaría de Finanzas, hoy en manos de Iván Herrera Zazueta. Tanto la Secretaría de Organización como la Secretaría de Finanzas del CEN deben ser votados por los congresistas nacionales a propuesta expresa de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional.