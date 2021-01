Morena presentará iniciativa para reducir financiamiento a partidos

En pleno año electoral, la bancada de Morena en el Senado de la República presentará en los primeros días de febrero, un paquete de iniciativas que buscará reducir el financiamiento a los partidos políticos. Se propone que los recursos obtenidos se utilicen para comprar vacunas contra Covid-19 y para reforzar al personal sanitario en la primera línea de batalla contra la enfermedad.

Las reformas contemplan un régimen transitorio para la reducción de presupuesto público que se les otorga a los partidos políticos y que ejercen a través de sus órganos de dirección nacionales, así como los gastos en medios de comunicación social y televisión que se les asignan a través del Instituto Nacional Electoral (INE).

Hoy martes durante la sesión plenaria del grupo parlamentario, que se celebra de manera virtual, la senadora Mónica Fernández Balboa presentó el proyecto de reducir el financiamiento mixto público de los partidos políticos.

El argumento de Morena es que cuando se creó la fórmula matemática para la distribución de los recursos públicos entre los partidos y facilitar el nacimiento de nuevas instituciones políticas, había un partido hegemónico y se necesitaba ampliar la representación y la pluralidad.

"A la fecha, ya no se justifica la misma fórmula de distribución de recursos públicos a los partidos políticos porque el financiamiento público asignado año con año cumplió su objetivo histórico porque el sistema de partidos ya no es hegemónico sino plural, más representativo y democrático", señaló.

"No van a ir a la quiebra, si les restamos millones de pesos y los redirigimos a la compra de vacunas, a los médicos y enfermeras".

La reducción contempla modificaciones a la fórmula matemática para la asignación de los recursos públicos establecida en el artículo 41 fracción II de la Constitución, la proyección de dicha fórmula para los estados y la CDMX en los artículos 116 y 122 de la Constitución, de los artículos 23 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos, y 407 y 408 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales sobre las candidaturas independientes.