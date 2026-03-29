Morena promete reactivar comisión especial del mundial

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- El

en el Congreso de la Ciudad de México prometió, ahora sí, reactivar la Comisión Especial del

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, pues advirtieron que falta informar, en territorio, sobre lo que está pensando la Ciudad para este magno evento.Durante la "Chilanguera" de este domingo, el vocero de los morenistas,, recordó quepresidirá esta Comisión Especial tras la licencia, por tiempo indefinido, de Fernando Zárate, y confió en que este cambio permita la reactivación de los trabajos.Adelantó que plantearán una serie deconpara conocer de primera mano cómo se está preparando la Ciudad para la justa mundialista que arranca el 11 de junio."Es una oportunidad para que esta nueva integración de la Comisión Especial del, pues, permita activar una serie de cuestiones. Habrácon el Gobierno en torno a este tema y, con esa información y esas dudas que se resuelvan en las, iremos a nuestros distritos a informar cómo se está organizando la Ciudad para el: qué tiene que saber la gente en términos dey qué tiene que saber la gente en términos de dónde va a estar la oferta pública y gratuita para que puedan, en los diferentes territorios, conocer y ver los partidos del, no solo los de México, y combatir la desinformación", aseveró.En este sentido, comentó que eldejó claro que la Ciudad está lista para el, aunque advirtió"Por un lado, vemos que ya, a estas alturas, en cuanto a, en cuanto a capacidades de, la Ciudad está lista para el; lo que identificamos es lavarias de las cosas que se están pensando para este magno evento", apuntó.Recalcó que lascon el gobierno permitirán informar de manera oportuna a las y los vecinos sobre losalPor último,lamentó que algunosy actores dele apuesten a que le vaya mal a la Ciudad durante el