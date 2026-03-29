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Morena promete reactivar comisión especial del mundial

Se realizarán mesas de trabajo con secretarios para preparar la Ciudad y comunicar avances.

Por El Universal

Marzo 29, 2026 02:42 p.m.
A
Morena promete reactivar comisión especial del mundial

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- El

Grupo Parlamentario de Morena
en el Congreso de la Ciudad de México prometió, ahora sí, reactivar la Comisión Especial del Mundial

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, pues advirtieron que falta informar, en territorio, sobre lo que está pensando la Ciudad para este magno evento.
Durante la "Chilanguera" de este domingo, el vocero de los morenistas, Paulo García, recordó que Ángel Tamariz presidirá esta Comisión Especial tras la licencia, por tiempo indefinido, de Fernando Zárate, y confió en que este cambio permita la reactivación de los trabajos.
Adelantó que plantearán una serie de mesas de trabajo con secretarios para conocer de primera mano cómo se está preparando la Ciudad para la justa mundialista que arranca el 11 de junio.
"Es una oportunidad para que esta nueva integración de la Comisión Especial del Mundial, pues, permita activar una serie de cuestiones. Habrá mesas de trabajo con el Gobierno en torno a este tema y, con esa información y esas dudas que se resuelvan en las mesas de trabajo, iremos a nuestros distritos a informar cómo se está organizando la Ciudad para el Mundial: qué tiene que saber la gente en términos de movilidad y qué tiene que saber la gente en términos de dónde va a estar la oferta pública y gratuita para que puedan, en los diferentes territorios, conocer y ver los partidos del Mundial, no solo los de México, y combatir la desinformación", aseveró.
En este sentido, comentó que el partido de ayer dejó claro que la Ciudad está lista para el Mundial, aunque advirtió falta información.
"Por un lado, vemos que ya, a estas alturas, en cuanto a capacidades logísticas, en cuanto a capacidades de movilidad, la Ciudad está lista para el Mundial; lo que identificamos es la necesidad de informar varias de las cosas que se están pensando para este magno evento", apuntó.
Recalcó que las mesas de trabajo con el gobierno permitirán informar de manera oportuna a las y los vecinos sobre los trabajos previos al Mundial.
Por último, Paulo García lamentó que algunos comunicadores y actores de oposición le apuesten a que le vaya mal a la Ciudad durante el Mundial.

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