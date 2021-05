"Morena prometió mucho y no cumplió nada", asegura PRI

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, llamó a poner un alto a Morena este 6 de junio, porque es un partido que "prometió mucho pero no ha cumplido nada".

De gira por Guerrero, advirtió que las cosas en México no van bien, pues no han bajado la gasolina, el gas ni la luz y no hay medicamentos ni vacunas.

Al reunirse en Acapulco con las estructuras priistas, el presidente del tricolor pidió a los líderes y activistas seguir tocando puertas y llevar el mensaje, de manera permanente, de las propuestas de sus abanderados y de la alianza con el PRD, "porque son la fuerza y fortaleza que nos llevará a ganar el día de la elección", dijo.

El líder nacional del PRI dijo que en la contienda electoral se juega el futuro de la entidad, por lo que es importante salir a votar y defender a Guerrero, promover el voto a favor de Mario Moreno Arcos para que sea gobernador; de Ricardo Taja, para que llegue a la presidencia municipal de Acapulco, y por los abanderados a diputaciones federales, quienes gestionarán más recursos para el estado al obtener el triunfo.

"México vive grandes desafíos", aseguró Moreno Cárdenas, tras reconocer que el pasado no fue perfecto, pero "hoy es un caos con los morenistas que no saben gobernar ni dar resultados".

Por ello, reiteró el compromiso para que al ganar no sólo se apoyen los programas sociales, sino que también se rescaten los que se quitaron y que beneficiaban a las mujeres, al sector Salud, al campo, la promoción turística y la inversión, además de generar oportunidades para los jóvenes, las personas con discapacidad y los adultos mayores.

Por su parte, Mario Moreno Arcos afirmó que "hoy estamos a un paso de la victoria" y, para ello, el 6 de junio se hará una gran movilización "para demostrar de qué estamos hechos los priistas". En los comicios, dijo, el PRI demostrará "que de ninguna manera somos un membrete, un membrete que hoy se cae a pedazos, como se cayó una obra allá, en la Ciudad de México. Esos son los gobiernos que le fallaron a México".

Pidió a Alejandro Moreno que desde la Cámara de Diputados apoye en la gestión de recursos para Guerrero, a fin de avanzar en el desarrollo de la entidad durante el gobierno que seguramente encabezará, y a Manuel Añorve, presente en el encuentro, para que desde el Senado respalde el presupuesto para Guerrero.