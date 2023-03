Morena rompe quórum en Senado; impide citar a funcionarios de CNDH

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- La inasistencia de los legisladores de Morena provocó que se suspendiera por falta de quórum la sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, en la que se pondría a votación el acuerdo para citar a comparecer a 57 funcionarios públicos que no han respondido a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

A la sesión, programada para las 09:30 horas de este jueves, sólo asistieron cinco senadores: la presidenta, la panista Kenia López Rabadán; Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural; el panista José Alfredo Botello; Graciela Gaitán, del Partido Verde; y la priista Silvana Beltrones, quien se conectó virtualmente.

No asistió ninguno de los siete senadores de Morena: Antares Vázquez, Nestora Salgado, Citlalli Hernández, Martha Lucía Micher, Nancy Sánchez, Raúl de Jesús Elenes y Gloria Sánchez, por lo que no pudo llevarse a cabo la sesión, cuyo objetivo era discutir el acuerdo, por el que "a solicitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se cita a comparecer a diversas autoridades que no aceptan o fueron omisas ante las recomendaciones por violaciones de derechos humanos emitidas por dicho organismo constitucional autónomo".

Los funcionarios señalados por la omisión de atender las recomendaciones de la CNDH son de las secretarías de Marina, Gobernación, y del Trabajo, así como de los gobiernos de Guanajuato, Tabasco, Nayarit, Oaxaca, Veracruz y la Ciudad de México, entre otros.

Álvarez Icaza señala a Morena de tener un doble discurso

En entrevista, el senador Emilio Álvarez Icaza lamentó que Morena tenga un doble discurso en materia de derechos humanos y boicotee las solicitudes de los funcionarios de su movimiento, como es el caso de la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, quien pidió que se llame a cuentas a los servidores públicos que no han querido responder a sus recomendaciones.

"Una vez más de manera muy vergonzosa, los integrantes de la mayoría decidieron hacer un vacío legal. (...) Es un mecanismo de brazos caídos, una huelga de brazos caídos para darle una absurda protección a funcionarios del gobierno", denunció.

El coordinador del Grupo Plural advirtió que lo que está haciendo Morena es sacrificar el derecho de las víctimas, pues en este caso, cada recomendación tiene nombres y apellidos de víctimas afectadas.