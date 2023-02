Morena se mantendrá en 2024, advierte AMLO a oposición

A-AA+

CAJEME, Son., febrero 19 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este domingo a la oposición que "aunque se estén haciendo ilusiones" su movimiento mantendrá la Presidencia en las elecciones de 2024.

Al encabezar la supervisión de los avances del Plan de Justicia Yaqui, López Obrador manifestó que está seguro que quienes lo van a sustituir en la Presidencia de la República tendrán las mismas ideas que él.

"Estoy seguro que quienes van a sustituirme van a tener las mismas ideas, y ya no van a regresar los corruptos, aunque se estén haciendo ilusiones", dijo.

Acompañado por autoridades del pueblo yaqui, así como por el gobernador Alfonso Durazo (Morena) y por integrantes de su gabinete, el Mandatario federal les recordó que a su gobierno solo le queda año y medio, por lo que les pidió que "no nos dilatemos" con los compromisos que aún permanecen pendientes en el Plan de Justicia Yaqui, como concluir el canal de riego, la introducción de drenaje, así como la regularización de la tenencia de la tierra, entre otros.

"No es para descansar, no es tiempo para descansar, es tiempo para aplicarnos al fondo, trabajar".

"Aunque ya se ha avanzado bastante es el sistema de riego este canal y los otros canales estamos hablando de canales para regar 40 mil hectáreas. No es cecina, no es carne asada, no son coyotas, entonces hay que meterse", agregó.

Tras este acto, el presidente Andrés Manuel López Obrador tomará un vuelo rumbo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en donde encabezará la ceremonia por el Día del Ejército Mexicano.