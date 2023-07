Morena se pronuncia en contra de lineamientos del INE

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL).- El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, se pronunció en contra de los lineamientos que se propondrán y discutirán este miércoles en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para regular y fiscalizar los procesos internos de selección de candidato presidencial de su partido y de la oposición.

Refirió que éstos no pueden ser retroactivos y que se contradicen las propuestas que discutirán los consejeros del instituto.

"Advertimos que no puede haber retroactividad en estos lineamientos, éstos rigen a partir del momento en que se aprueben por parte de la autoridad electoral y no pueden tener ningún carácter retroactivo", comentó en conferencia de prensa.

En cuanto al tope de 34 millones de pesos para gastos de campaña que podrán ejercer los aspirantes en los procesos internos, que planteará el INE, dijo que su proceso se quedará en cinco millones por aspirante.

"No sabemos de dónde salió ese tope, nos vamos a quedar con cinco millones por persona", afirmó.

No obstante, dijo que los aspirantes de Morena y sus aliados podrán acceder a otros 2.5 millones de pesos que sean aportados por simpatizantes.

También dijo que los aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México que ocupan un cargo público, deben renunciar ya que podrían estar cometiendo un delito por el uso de recursos públicos, señaló Mario Delgado, presidente nacional del Morena.

Específicamente señaló al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, y a la senadora Xóchitl Gálvez, quienes aún ocupan sus cargos, mientras hacen campaña interna como aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición.

"El presidente de la Cámara es responsable del área de comunicación social de la Cámara, entonces se corre el riesgo de que utilice el aparato de la Cámara de Diputados, específicamente de Comunicación Social, para hacerse propaganda, lo cual constituiría un delito, lo mismo en el caso de algunos senadores o senadoras que al no renunciar al cargo, primero se contradice las tesis que establecieron las autoridades electorales anteriormente, pero, segundo, se corre el riesgo de que haya un desvío de recursos", dijo en conferencia de prensa.



Dan luz verde a debates contra opositores

Mario Delgado señaló que entre los aspirantes de Morena y sus aliados no puede haber debates porque así lo acordaron en la convocatoria que fue aprobada por el Consejo Nacional.

Sin embargo, dijo que sí lo pueden hacer con los aspirantes del Frente Amplio por México, en respuesta al excanciller Marcelo Ebrard, quién ha retado a debatir a la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum y a la senadora Xóchitl Gálvez.

"Si lo quieren hacer con alguien más, están en su derecho", determinó Delgado.