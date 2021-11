"Morena tiene plan con maña, al quitar recursos al INE"

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, aseguró que Morena aplicó "plan con maña" al dejar sin recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para la revocación de mandato.

En conferencia de prensa sostuvo que lo anterior le permitirá a los guindas tener a quién culpar en caso de que la consulta no logre la votación requerida.

"Pareciera que el haber hecho esta disminución en el presupuesto del INE es casi plan con maña para decir que si el día de mañana no salió el proceso de revocación como ellos querían ya tienen a quien culpar", señaló.

El diputado federal recordó que el INE está sujeto al principio de progresividad en la entrega de sus recursos, por lo que es su derecho contar con más recursos año con año.

"Estamos valorando si incluso hubo con este presupuesto, algunos derechos que hayan sido cancelados y, por lo tanto, violando la progresividad y estamos evaluando la posibilidad de incurrir ante la Suprema Corte de Justicia, incluso contra este presupuesto", adelantó.

El líder albiazul dijo que en el PAN no son defensores de oficio de los consejeros del INE, pero lo que sí defienden es a los organismos autónomos.