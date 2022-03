Morena usa foto de marcha 8M para promover el "abrazos no balazos"

El partido Morena se colgó este miércoles de la relevancia que cobró una emotiva imagen de la marcha del 8M por el Día Internacional de la Mujer que dio la vuelta en redes sociales del abrazo entre una mujer policía y una manifestante que le entrega flores.

"Con abrazos y no balazos demostramos que sí se puede protestar sin violencia", dice el tuit de Morena, partido de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de CDMX, que acompaña la imagen viral de la marcha intervenida con los colores y el logo del instituto político.

Las imágenes de mujeres entregando flores a las policías que resguardaban el paso del contingente y de algunas de estas oficiales sumándose al contingente fueron un elemento que caracterizó la marcha del pasado martes.

La sorpresa de la acción de las policías que con puño en alto se integraron a la marcha gritando consignas con las manifestantes generó suspicacia en personas en redes sociales que cuestionaban si no se trataba de una acción premeditada y montada por las mismas autoridades. Martí Batres, secretario de Gobierno de Ciudad de México, había advertido un día antes que se esperaba una marcha "muy violenta", pronosticó que no se cumplió.

La Jefa Andrómeda, Lucía Karen Ortiz, mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), descartó un montaje. "No hubo nada montado (...) nadie me pagó", sólo fue el clamor que llevaba la manifestación pacífica la que la llevó a manifestarse, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

"A mí nadie me pagó, yo soy institucional y el gobierno que entre del color que sea, yo voy a seguir mi institución, yo no trabajo política, trabajo seguridad, cuidar, agarrar rateros, erradicar violencia dentro de las calles en donde yo me aboco y a mí nadie me paga, por ahí en las redes sociales decían que era montado, nada fue montado, el ambiente se sentía totalmente diferente, en la parte última del bloque, era gente pacífica que no necesitaba el acompañamiento ni la línea de ninguna mujer policía, nosotros éramos sólo un bloque caminando", comenta.