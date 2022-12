Morena va arriba en todas las encuestas rumbo a 2024, afirma AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió este martes que en todas las encuestas rumbo a 2024, Morena está arriba, por lo que llamó a los aspirantes de su partido a la candidatura presidencial de 2024 a ser precavidos y que no haya violación a las leyes electorales, pues "no tienen necesidad".

"Que cuiden nada más lo que establece la Constitución, los tiempos electorales, que no haya violación de las leyes, eso básicamente, porque no tienen necesidad.

"La verdad, la gente... Si ponen cualquier encuesta, Morena está arriba en todos lados", dijo.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que la fecha para que funcionarios que buscan la candidatura de Morena se tendrá que apegar a lo que establecen los estatutos del partido guinda.

"Entonces, ¿todavía no es necesario que se separen de sus cargos?", se le preguntó.

"No, bueno, eso lo deciden en Morena", dijo.

"Pero ¿usted qué recomienda?", se le insistió.

"Pues lo que decidan en Morena", respondió en Palacio Nacional.