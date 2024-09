Morena va por el fast track en Senado

Ciudad de México.- Morena y los partidos Verde y del Trabajo acordaron acelerar la discusión y votación del dictamen de la reforma judicial, por lo que se prevé para hoy doble sesión del pleno: una para darle primera lectura y la segunda, vespertina, para discutirla y votarla.

El coordinador del Verde, Manuel Velasco, adelantó que el bloque oficialista pretende votar la reforma a más tardar en las primeras horas del miércoles 11 de septiembre.

“Vamos a votar entre el martes y miércoles, posiblemente hasta la madrugada del miércoles. Son dos sesiones, para acabar el miércoles por la madrugada”, dijo Velasco.

Chocan posiciones

En la víspera de la discusión y votación de la reforma judicial en el pleno del Senado de la República, legisladores de Morena sostienen que la mayoría calificada para aprobar el dictamen no es de 86 de los 128 senadores presentes en la sesión, sino de 85, pese a que hay antecedentes que no respaldan sus dichos.

Incluso, legisladores de la 4T, como Ricardo Monreal y Manuel Velasco, han dicho que el umbral para alcanzar esa mayoría es de 86 votos. Sin embargo, los senadores de Morena Adán Augusto López Hernández, coordinador parlamentario; Gerardo Fernández, presidente de la Mesa Directiva, y Félix Salgado Macedonio, entre otros, sostienen que 85 votos bastan.

Fernández Noroña aseguró que el tema está claro y no hay ninguna polémica.

“Tú no puedes pedir que tengas una votación mayor a lo que es mayoría calificada, 66.66 es mayoría calificada, no hay fracciones de senador, y 86 senadores son 67.18. Tú no puedes pedir 67.18, eso no es mayoría calificada. Con 85 se logra la mayoría calificada, eso a mí me parece que no está a discusión”.

Hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el 11 de agosto de 2022 anuló una reforma a la Ley Orgánica del Congreso de Morelos, que requería mayoría calificada de los presentes y se aprobó con 13 votos, cuando el cálculo resultaba en 13.3 y se consideró que no se alcanzaba el umbral exigido por la Constitución estatal, que era de 14 votos de los diputados.