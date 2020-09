Morena vive una crisis y ausencia de liderazgo desde la salida de AMLO: Citlalli Hernández

Era día festivo, pero eso no la paró en su campaña rumbo a la secretaría general del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido que asegura conocer desde "las entrañas" a diferencia, consideró, de otros aspirantes como Antonio Attolini, líder del movimiento #YoSoy132. Tras concluir una reunión con militantes en Veracruz, saludar y tomarse fotos, la Senadora Citlalli Hernández Mora le tomó la llamada a este diario. Aseguró que, de la confrontación y ausencia de liderazgo, se debe pasar a la reconciliación y reorganización.

"Por esta crisis de partido llevamos dos años en la inacción. Necesitamos reconciliarnos, volver a construir una visión de proyecto y de partido a corto, mediano y largo plazo, aún en las diferencias. Necesitamos reorganizarnos recuperando y fortaleciendo nuestros comités", dijo Hernández.

Para ello, evaluó la legisladora, se debe recurrir a nuevas ópticas y prácticas políticas, capacitar para contar con más y mejores cuadros políticos capaces de tomar decisiones en todos los extractos, así como cuidar la honorabilidad de los integrantes y candidatos a elecciones de cargos, porque otros "han traicionado o abandonado" el proyecto.

"Necesitamos provocar un partido firme y consolidado que acompañe la transformación y al Presidente de la República, pero que también delinee una visión de futuro", expuso quien va en fórmula con el Diputado Porfirio Muñoz Ledo, candidato a la presidencia.

Sobre la forma para competir, una encuesta a finales de mes coordinada por la autoridad electoral, Hernández lamentó que sea una instancia ajena la que decida sobre la vida interna de Morena a través de un "proceso extraordinario, inequitativo, complicado".

"Estamos hablando del cambio de dirigencia de la primera fuerza política de nuestro país y esperemos que pronto se pueda resolver en dinámicas más justas y legales, porque además podría ser un precedente negativo para los demás partidos políticos", dijo, quien se encargó de liderar parte de la recopilación de millones de firmas respecto a la consulta para juzgar a expresidentes.

***–Senadora, ¿cuál es su diagnóstico sobre Morena?

–El partido está confrontado porque no se ha podido poner de acuerdo, no ha aprendido a ponerse de acuerdo en la diferencia y pluralidad de opiniones. En ese sentido, nos hemos confrontado muchísimo en estos últimos dos años de cambio de dirigencia. Hay una ausencia de liderazgo con la salida de Andrés Manuel López Obrador y hay un proceso interno que no se ha podido concretar porque se ha judicializado. Al judicializarse nos ha llevado a una resolución de cambiar de dirigencia con base en un proceso que no está establecido en nuestra vida estaturaria, por lo que es un proceso extraordinario, inequitativo, complicado. Se ha decidido que tanto la presidencia como la secretaría general va a decidirse a través de una encuesta abierta y esperamos concluir pronto con una dirigencia con menos confrontaciones y con una definición programática muy puntual de hacia dónde debe ir Morena.

–Justamente, desde la secretaría general que usted busca, ¿qué rumbo debe tomar el partido?

–Estoy planteando por lo menos tres puntos. Morena primero tiene que pasar por un proceso de reconciliación y después una reorganización que nos permita entrar en una dinámica de recuperación de nuestra esencia. Somos un partido con capacidad territorial, informativa y organizada; tenemos mucho militantes activos en su territorio. Por esta crisis de partido llevamos dos años en la inacción. Necesitamos reconciliarnos, volver a construir una visión de proyecto y de partido a corto, mediano y largo plazo, aún en las diferencias. Necesitamos reorganizarnos recuperando y fortaleciendo nuestros comités.

Necesitamos también apostarle a la formación política recuperando nuestro compromiso de fortalecer el Instituto Nacional de Formación Política para que Morena tenga cada vez más y mejores cuadros políticos capaces de tomar decisiones en todos los extractos de representación. Pero también bajo una nueva óptica política. Morena ha prometido ser una nueva composición política con nuevas maneras de hacer política, con nuevas prácticas y lo que ha pasado es que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Necesitamos provocar un partido firme y consolidado que acompañe la transformación y al Presidente de la República, pero que también delinee una visión de futuro a mediano y largo plazo. Y el 2021 necesitamos un proceso de selección de candidaturas transparente, abierto, incluyente y, sobre todo, cuidando muchísimo la honorabilidad. En Morena hemos sumado, generado alianza y acercado a muchos candidatos y candidatas que terminan traicionando el proyecto, deslindándose o con una trayectoria negativa.

–¿Cuál es su comentario sobre la resolución del Tribunal Electoral respecto a pedirle al INE ajustar la convocatoria para la encuesta?

–Es una buena noticia. Este es un proceso inequitativo. La convocatoria abona a la inequidad. Cuando eliminan el principio de paridad de género, vuelven a generar un proceso inequitativo. Es una buena noticia que el Tribunal pida al INE que retome este tema. Estamos muy al pendiente de todas las impugnaciones que se han presentado, sobre todo porque necesitamos dentro del proceso extraordinario –en el cual no confiamos y tenemos nuestras reservas– poder mejorar la composición para tener mucho más certeza en los resultados y la metodología.

–El Tribunal Electoral también solicitó al INE que argumentara por qué solo saldrá cierto número de candidatos en la encuesta...

–Senadora, ¿qué opina que sea la autoridad electoral la que esté decidiendo sobre un proceso interno de Morena?

–Desde el primer momento ha sido una denuncia que hemos tenido la militancia de Morena. No puede decidir sobre la vida interna de un partido ,y además violentando nuestros estatutos, una instancia ajena a nuestra dinámica cotidiana. El Tribunal Electoral ha actuado de una manera ilegal en muchos sentidos, ha intervenido demasiado en la vida interna de Morena y hoy está frente a una disyuntiva. No es menor. Estamos hablando del cambio de dirigencia de la primera fuerza política de nuestro país y esperemos que pronto se pueda resolver en dinámicas más justas y legales, porque además podría ser un precedente negativo para los demás partidos políticos. El Tribunal nunca debió haber cedido a presiones políticas y ahora se habla incluso de presiones económicas. Es un tema delicado que tendrá que aclararse e investigarse.

–Y por último, ¿por qué usted sería una mejor opción para la Secretaría general que otros aspirantes como Antonio Attolini?

–Al compañero lo respeto mucho, ha aportado a la 4T, pero no conoce la vida interna del partido, no conoce sus dinámicas. Es insuficiente una campaña de 10 o 15 días para escuchar y entender a la militancia. Yo conozco Morena desde las entrañas, me formé políticamente en Morena, he tenido experiencia política y parlamentaria, he estado a cargo de varios procesos electorales y he sido electa dos veces por el voto popular. Me parece que la posibilidad de tender puentes entre la militancia y los dirigentes confrontados, en la búsqueda de la conciliación, puedo aportar muchísimo. El compañero Attolini tiene una gran capacidad discursiva, es un buen compañero que atiende a la 4T en medios, pero no conoce tan de cerca y tan de dentro a Morena, sus necesidades y exigencias de la militancia como yo.