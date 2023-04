Morena y aliados aprueban reforma para vender inmuebles

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 25 (EL UNIVERSAL).- Con dispensa de trámites, la bancada de Morena y sus aliados del PT y PVEM aprobaron como de "urgente resolución" la cuarta reforma en fast track de este martes.

Se trata de un proyecto que reduce el porcentaje máximo de descuento durante la venta de inmuebles propiedad de la Nación, y que se avaló por mayoría de 259 votos a favor por parte de la bancada guinda y aliados, así como 220 sufragios en contra del PRI, PAN, PRD y MC.

"Busca asegurar las mejores condiciones para el estado en cuanto a precio, transparencia y oportunidad en las licitaciones públicas que se celebran para la venta de inmuebles propiedad de la nación", declaró la diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva, de Morena.

Explicó que la Ley General de Bienes Nacionales vigente, permite vender inmuebles federales cuando no son útiles para destinarlos al servicio público o cuando no son de uso común, venta que debe de realizarse por medio de licitación pública con el valor base que determine el avalúo correspondiente.

Señaló que el marco normativo vigente, establece que si el inmueble Federal no logra enajenarse en una primera licitación pública, se realiza una segunda en la que puede descontarse un 20% del valor base, y si no se adjudica en esa segunda licitación, se permite una tercera en la que se puede reducir el valor base en un 40%.

"Esta Norma permite una pérdida real y significativa en el valor de los inmuebles federales cuando no son enajenados en una primera licitación en detrimento del patrimonio de la nación", insistió le legisladora Ayala Leyva.

En ese sentido la iniciativa propone elevar los porcentajes considerados para la venta de los inmuebles, dejando el 95% del valor en la segunda licitación y en la tercera el 90 por ciento, "garantizándole al estado mexicano un 30% más en las operaciones a desarrollar en una tercera licitación".

Durante el debate, la oposición aseguró que el objetivo central del proyecto, es comenzar a vender los bienes de la nación de manera desmedida.

"El gobierno federal, a través de sus diputados, ha anunciado su intención de vender los bienes de la nación a precios de oportunidad, así como lo hizo con el avión presidencial", acusó la diputada del PAN, Sonia Murillo Manríquez.