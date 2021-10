Morenistas dan la espalda a Zavala; "esta tribuna huele a azufre"

Los diputados federales de Morena, Verde y Partido del Trabajo tuvieron un descuido en el debate en lo particular de la miscelánea fiscal y cuando subió la diputada del PRI, Laura Barrera, y presentó una propuesta de modificación para eliminar el tope de deducibilidad que tendrían las personas físicas al donar a las ONG's, la oposición les ganó la votación y se aceptó a debate.

"Yo les suplico que podamos defender a estas nueve mil organizaciones para que puedan seguir recibiendo estos donativos, generen todos los mecanismos de transparencia que sean necesarios, los candados para que cuando alguien ponga un donativo pueda tener el fin para el cual fue donado", dijo Laura Barrera.

En el pleno de la Cámara de Diputados no estaban presentes todos los legisladores de la Cuarta Transformación, por lo que, las bancadas del PAN, PRI, PRD y MC, les ganaron la votación y la propuesta de Laura Barrera fue aceptada a discusión.

El vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy, reclamó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, que ellos tenían la mayoría para negar que se aceptara a discusión esta reserva, pero aceptó la discusión e inició el debate con oradores a favor y en contra.

A la tribuna subió la diputada federal panista, Margarita Zavala, y mientras defendía la eliminación del tope en las donaciones a las ONG's, los diputados federales de Morena le dieron la espalda a la oradora y se voltearon para mirar hacia la parte trasera del salón de plenos.

Por lo que la diputada federal del PRI, Melissa Vargas, pidió la palabra y acusó que Morena estaba ejerciendo violencia política en razón de género al voltearse, por lo que Sergio Gutiérrez dijo que se respetarían todas las expresiones y cuando haya una falta de respeto serían analizadas y sancionadas las actitudes.

Los integrantes de Morena no miraron a la panista en todos los cinco minutos de su exposición y tampoco la dejaban hablar, mientras le gritaban: "¡fuera, fuera!" y "¡ABC, ABC, ABC!".

Margarita Zavala terminó su exposición y bajó, junto con toda su bancada, y tocó el turno al vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien al subir a tribuna dijo gritando: "compañeras y compañeros... huele a azufre, esta tribuna huele a azufre, huele a mentira, huele a hipocresía, huele a falsedad, huele a usurpación, quedó oliendo a traición, quedó oliendo a 49 niños que murieron quemados vivos en la Guardería ABC, quedó oliendo a niñas y a niños que quedaron con las secuelas de esa barbarie de negocios al cobijo del poder que los familiares de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa hicieron durante la usurpación".

Y mientras daba su mensaje en contra de la reserva, la bancada del PAN, también le dio la espalda y posaban para varias selfies, lo que hizo enfurecer al legislador petista porque no le ponían atención.

"Pido, compañero presidente, que aquellos que se quejaron de que les daban la espalda están en su selfie perpetúa de cinco minutos que les llame al orden por favor".

Continúe el orador, no lo están interrumpiendo, respondió Sergio Gutiérrez.

No, no, no diputado presidente, te exijo que pongas orden, es una vergüenza que esa bola de mafiosos, que esa bola de mangantes estén haciéndose fotografías mientras estamos tratando su tema con absoluta seriedad. Te vuelvo a exigir que pares el reloj y que pongas orden en esta sesión.

Diputado Noroña, está usted en libertad de continuar con su exposición, no se le está interrumpiendo y el llamado permanente a diputadas y diputados que ocupen sus lugares prevalece... continúe el orador.

Los panistas al seguir escuchando a Fernández Noroña empezaron a abandonar el pleno para dejarlo hablando solo.