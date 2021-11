Movimiento Ciudadano plantea recortar mil 500 mdp al INE y destinarlo a vacunas

La bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa a fin de recortar mil 500 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), equivalente al 40% del presupuesto que el está solicitando para el ejercicio de la revocación de mandato, a fin de que sean utilizados en la compra de vacunas.

La propuesta se subió al pleno en la sesión de este jueves, en voz del diputado Salomón Chertorivski.

"Es una iniciativa para poder dotar de más vacunas a los mexicanos, esto a través de hacer menos oneroso, más austero, el proceso de revocación de mandato que tenemos en ciernes", puntualizó.

El diputado naranja explicó que el ejercicio de revocación de mandato "es verdaderamente oneroso", por lo que el INE solicitó tres mil 830 millones de pesos para realizarlo, pero no hay seguridad de que se vaya a hacer, toda vez que habrá una consulta previa.

"Como ese ejercicio no es seguro que se pueda realizar en el año 2022 y lo que sí es seguro es que si se cumplen los requisitos para que se lleven a cabo, se puede realizar de manera más barata, la propuesta de la bancada naranja va en el sentido de que quede estipulado que si existe por parte del órgano electoral un subejercicio de los tres mil 830 millones de pesos que están solicitando para el ejercicio de la revocación de mandato, que sean inmediatamente transferidos al IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud federal y a las secretarías de salud de las entidades federativas", puntualizó.

En caso de que sí se cumplan los requisitos para la revocación, la iniciativa para reformar el párrafo último del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece lo siguiente: "Que sí se tengan los recursos para realizar el ejercicio, pero que al mismo tiempo que el INE se apriete el cinturón, que haga un esfuerzo para poder dar el 40 por ciento del recurso para transferirlo a las instituciones de salud de nuestro país".

Chertorivski Woldenberg recordó que el dinero que será destinado a la revocación "son recursos que las y los mexicanos no debemos dispensar cuando tenemos en este momento necesidades tan urgentes como es atender la salud de las y los mexicanos".

Advirtió que la pandemia continúa con nosotros y "no se ha ido", por lo que la adquisición de más vacunas debe tener carácter de prioritario.