logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Fotogalería

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Movistar anuncia salida de México y Sheinbaum busca información fiscal

Movistar genera controversia fiscal al anunciar su retiro del país

Por El Universal

Noviembre 06, 2025 03:33 p.m.
A
Movistar anuncia salida de México y Sheinbaum busca información fiscal

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió información de la situación fiscal Movistar, tras haber anunciado la telefónica su salida de México.

"Vamos a pedir una tarjeta para que nos digan en qué situación estaban en este momento para poderlo informar", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves 6 de noviembre en Palacio Nacional.

En junio pasado, la Mandataria federal llamó a que Movistar pagara sus impuestos y urgió a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera el caso.

"Entonces, en este y en otros casos, una empresa extranjera, una empresa nacional, debe pagar sus impuestos. Y hay los mecanismos, porque tampoco se trata de cobrar algo que no se debe; si hay algún error en alguna auditoría, algún crédito fiscal, el particular tiene el derecho de presentarse ante un juez, sea en lo Contencioso Administrativo o en otros mecanismos del Poder Judicial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Pero deben pagar impuestos y también tienen derecho a defenderse, pero en un marco que no sea a tantos años", comentó en su momento.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Movistar anuncia salida de México y Sheinbaum busca información fiscal
Movistar anuncia salida de México y Sheinbaum busca información fiscal

Movistar anuncia salida de México y Sheinbaum busca información fiscal

SLP

El Universal

Movistar genera controversia fiscal al anunciar su retiro del país

Sheinbaum confía en que reducción de actividad aérea de EU no afecte a México
Sheinbaum confía en que reducción de actividad aérea de EU no afecte a México

Sheinbaum confía en que reducción de actividad aérea de EU no afecte a México

SLP

El Universal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresa confianza ante la reducción de actividad aérea en Estados Unidos y anuncia reunión clave con autoridades estadounidenses.

Mundial 2026 podría dejar deudas a aficionados
Mundial 2026 podría dejar deudas a aficionados

Mundial 2026 podría dejar deudas a aficionados

SLP

El Universal

La firma Bravo alerta sobre posibles deudas de aficionados en el Mundial 2026 si no se planifican los gastos. Conoce cómo evitar esta situación.

Rescatan a víbora de 3 metros en Álvaro Obregón
Rescatan a víbora de 3 metros en Álvaro Obregón

Rescatan a víbora de 3 metros en Álvaro Obregón

SLP

El Universal

Protección Civil y Policía rescatan a víbora de 3 metros en domicilio de Álvaro Obregón. Detalles del operativo.