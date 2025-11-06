Movistar anuncia salida de México y Sheinbaum busca información fiscal

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió información de la situación fiscal Movistar, tras haber anunciado la telefónica su salida de México.

"Vamos a pedir una tarjeta para que nos digan en qué situación estaban en este momento para poderlo informar", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves 6 de noviembre en Palacio Nacional.

En junio pasado, la Mandataria federal llamó a que Movistar pagara sus impuestos y urgió a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera el caso.

"Entonces, en este y en otros casos, una empresa extranjera, una empresa nacional, debe pagar sus impuestos. Y hay los mecanismos, porque tampoco se trata de cobrar algo que no se debe; si hay algún error en alguna auditoría, algún crédito fiscal, el particular tiene el derecho de presentarse ante un juez, sea en lo Contencioso Administrativo o en otros mecanismos del Poder Judicial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Pero deben pagar impuestos y también tienen derecho a defenderse, pero en un marco que no sea a tantos años", comentó en su momento.