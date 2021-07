Mucha gente no se beneficia de la corrupción y sin embargo la apoya: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "los corruptos" tienen una base de apoyo muy grande, incluso apoyados por personas que no se benefician de ese delito.

"Cómo es posible que no solo existan corruptos, sino que tengan una base de apoyo muy grande. Puedo entenderlo, que diga que se beneficia de la corrupción, pero hay mucha gente que no se beneficia de la corrupción y sin embargo apoya la corrupción", declaró López Obrador en su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional.

El Presidente recordó que hay un sector de la población que defiende la corrupción, tiene una mentalidad clasista y racista que antes se escondía y ahora como brotan las pasiones, sale.

"Lo más importante es el cambio de mentalidad y que nos demos cuenta. Hay gente que piensa que robar es lo más natural y el que no roba es un tonto, ´ten eso, aprovecha, ahora que tienes oportunidad, no seas tonto´.

"Es una mentalidad que no pudo destruir toda la reserva de valores y honestidad que hay en nuestro pueblo, pero sí creció mucho esa nube negra en el periodo neoliberal", dijo.

El presidente López Obrador recordó el caso de René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, quien durante una protesta frente a la Embajada de Cuba en México se refirió a un empleado de la embajada como "negro" y "maricón".

"Lo que hablábamos de un defensor de derechos humanos, que insulta a un funcionario de la Embajada de Cuba, de derechos humanos y le dice dos cosas que no puedo repetir", expresó.

"No se presentaron problemas de corrupción en la compra de medicinas"

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este viernes que la semana próxima presentará un informe sobre la compra de medicamentos, que serán entregados de manera gratuita a la población que no cuenta con seguro social.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que adquirieron todos los medicamentos requeridos, a un precio más bajo y justo, porque no ya no se presentaron los problemas de corrupción de antes.

"Ya no se presentaron los problemas de corrupción en la compra de las medicinas y esto hace que el presupuesto nos rinda y alcance para que todos tengamos las medicinas y nos atiendan, el que tenga seguro va al ISSSTE, al IMSS, pero la mitad de la población no tiene seguridad social", declaró.

El Presidente agregó que su gobierno garantiza el derecho a la salud con una reforma constitucional para que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos para quienes no tienen acceso a la seguridad social.

En este marco, López Obrador anunció que a las personas que arriesgaron su vida salvando niños durante el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, se les garantizará el acceso a la seguridad social.

"Es cosa de ver con Alejandro Encinas (subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración) de que se incluyan a todas estas personas que, con humanismo arriesgándolo todo, salvaron vidas durante el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora", indicó.

"No sólo es lo material, que tengan la seguridad social que es un derecho de todos los mexicanos ya hay una reforma para que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos para quienes no tienen seguridad social. Ya está elevado a rango constitucional el derecho a la salud, nada más que hay que seguir empujando", agregó.