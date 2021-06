Muere dentista que tenía esquema de vacunación completo contra Covid

Un dentista de 63 años de edad, que había sido vacunado con las dos dosis contra Covid-19, murió a consecuencia de la enfermedad viral, afirmó el secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos.

El funcionario estatal señaló que no obstante que el dentista de la ciudad de Linares, al sur de Monterrey, tenía suficiente cantidad de anticuerpos, contrajo la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, y acudió al hospital cuando ya presentaba problemas respiratorios con una saturación de 70 por ciento de oxígeno.

Por lo anterior, De la O Cavazos exhortó a la población a seguirse cuidando, aunque se haya vacunado, pues afirmó que ya con la inmunización algunos "se confían, se van a fiestas, de reventón, se quitan el cubrebocas y no es correcto".

Informó que hasta hoy se han vacunado dos millones nueve mil 417 personas con diversas vacunas, de las cuales un millón 143 mil 997 han recibido una dosis y 585 mil 420 nuevoleoneses tienen ya el esquema completo.

Aunque en los últimos días se ha registrado un incremento en el número de contagios por Covid-19, Manuel de la O informó que se mantiene las mismas restricciones que la semana anterior, por lo cual en este momento sólo puede haber clases presenciales en el nivel medio superior y superior, en escuelas públicas y privadas, con un 30 por ciento de aforo, siguiendo todos los protocolos de salud y con asistencia voluntaria.

Señaló asimismo que sólo se pueden realizar graduaciones de fin de cursos con 30 por ciento de aforo de estudiantes, ya que algunos alumnos se han contagiado y transmiten el virus a su familia. "Un momento de celebración puede ser algo triste o desastroso, no pasa nada si no acudes", expresó el funcionario estatal, dirigiéndose a los graduandos, desde su transmisión por redes sociales para dar a conocer la evaluación del semáforo epidemiológico de cada jueves.