Muere hombre al ser impactado por un rayo en Acolman

A-AA+

ACOLMAN, Méx., junio 27 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este martes un hombre que trabajaba en la construcción de viviendas de un fraccionamiento en el municipio de Acolman, murió al caerle un rayo.

Según el reporte, los hechos ocurrieron en la unidad habitacional Privadas de Santa Catarina, donde se lleva a cabo una ampliación, cerca del fraccionamiento Misión San Agustín.

De acuerdo con los vecinos, aún no llovía cuando se escuchó un fuerte estruendo en el área donde se realiza la edificación de casas de interés social.

"Sonó muy fuerte cuando cayó el rayo. Fue muy extraño porque, aunque estaba nublado no había truenos y ni siquiera estaba lloviznado", contó uno de los residentes.

En el punto donde cayó el relámpago se encontraba un hombre que estaba bajo las ramas de un árbol, el cual fue alcanzado y murió de manera instantánea. Sus compañeros trataron de ayudarlo, pero ya no contaba con signos vitales, lo que confirmaron después paramédicos de Protección Civil que llegaron al lugar para tratar de ofrecerle los primeros auxilios.

El cuerpo de la víctima fue cubierto por un plástico, mientras arribaba personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para ordenar su traslado al Servicio Médico Forense.

Después del percance se registró una fuerte lluvia en el Valle de Teotihuacán y varias calles de ese municipio se inundaron, lo que complica la circulación para los conductores de vehículos particulares y de transporte público de pasajeros.