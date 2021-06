Muere joven que habría sido víctima de secuestro virtual

MORELIA, Mich.- Lizeth Flores Cázares, una joven de 24 años de edad, desaparecida el pasado 15 de junio, fue encontrada en un estado de salud muy grave en los baños de una gasolinera de Guadalajara, Jalisco, y minutos después murió.

Los familiares de la víctima infieren que la desaparición y muerte de la trabajadora de un restaurante en el municipio de Los Reyes, fue resultado de un secuestro virtual.

Eduardo Cázares Solorio, tío de la joven, contó que el pasado 15 de junio, Lizeth salió de su trabajo a las cinco de la tarde.

Recordó que su sobrina se bañó y cerca de las 6 de la tarde les dijo que iba a echarle gasolina a su moto y después por un café moka-vainilla al Oxxo.

Eduardo Cázares, platicó que en su casa tienen la regla de llegar a las once de la noche por muy tarde y a las 23:10 horas empezaron a meter su puesto de comida.

"Le empezamos a marcar a ver qué fue lo que pasó; el celular timbra cuatro veces y a la quinta vez manda directo al buzón, entonces uno piensa que se le acabó la batería".

"Entonces metemos el negocio, vemos eso, no llega, le volvemos a marcar y manda a buzón otra vez; pensamos que a lo mejor fue a darla vuelta", señaló.

Cuenta que se durmieron y despertaron como con un presentimiento a las 3 de la mañana, pero ya envueltos en preocupación.

La mamá de Lizeth comenzó a llamar a las personas allegadas a la chica para saber si andaba con ellos, si la habían visto o qué había pasado, pero nadie sabe nada de ella.

En la mañana salieron a buscarla y pensaron que a lo mejor por quitarle la motocicleta la habían asaltado o que era víctima de algún delito.

Los familiares, intuyeron que se trataba de un secuestro virtual, pidieron ayuda de Seguridad Pública municipal y buscaron en los hoteles, habitación por habitación.

"Desinstala el WhatsApp; se sale de los grupos; empieza a bloquear números a diestra y siniestra; le marcaba de un número y después ya no timbraba", expuso.

Recuerda que en la búsqueda, pudieron ver un video de una cámara de vigilancia donde Lizeth se baja de la motocicleta y se aleja a pie rumbo a la central de autobuses.

Los datos que obtuvieron los familiares es que la joven tomó un autobús y viajó rumbo a Zamora; pero el jueves de la semana pasada, recibieron una sorpresiva llamada.

"Le marcan a mi hermano y le dicen que Lizeth está internada en la Cruz Verde de Guadalajara; que está inconsciente y que acababa de entrar en un paro respiratorio". "Cuando llegamos, esperábamos verla intubada o algo así, pero no; los del otro turno nos dijeron que la muchacha falleció a las 11:30 de la mañana", relató Eduardo Cázares.

La encontraron en estado grave en sanitarios de gasolinera

Lizeth Flores Cázares, había sido hallada cerca de las 9:30 de la mañana del jueves 17 de junio, tirada e inconsciente en el baño de una gasolinera de Guadalajara.

La necropsia refiere "intoxicación por determinar" en el cuerpo de la joven y las investigaciones infieren que Lizeth, recibió instrucciones de alguien para salir de casa.

Es decir, que una de las líneas más fuertes de investigación es el secuestro virtual y que la víctima fue sacada de su domicilio y llevada a Guadalajara vía telefónica.

Eduardo dijo que los informes, señalan que su sobrina no traía identificaciones, pero sí sus dos teléfonos celulares, además de sus pertenencias, su mochila y su ropa.

"Estamos a la espera de que la Policía Ministerial de Jalisco recoja el parte médico y poder ver en qué estado llegó y las causas de la muerte", reiteró Eduardo Cázares.

No fue suicidio: familia

-¿Cómo era Lizeth?

-Es muy dedicada en sus cosas; iba a su trabajo, hacía ejercicio, iba al gimnasio; por ser cocinera hacía sus alimentos; era sana y se cuidaba mucho; no tomaba, no fumaba. Una muchacha así no habría tomado esa decisión. Se ha hablado de suicidio y decimos ¿cómo va ser suicidio?... alguien que va a cometer un suicidio no se traslada a otro lugar, lo hace donde está y sin hacer otra cosa, nomás te suicidas y ya.

Para ser un suicida tienes que tener ciertas características. Nosotros por ser maestros llevamos formación psicológica. Tenía 24 años, estudió hasta preparatoria. Ya no quiso estudiar.

Preguntan si tenía novio, ex novio y no, no tenemos conocimiento de que tuviera novio; su tiempo era muy ocupado. Estaba muy dedicada a su trabajo, luego se bañaba, se cambiaba, salía con sus amistades, platicábamos en la casa de las cosas del día, tenía sus cosas, todo el rollo; no encontramos por dónde.

Ella es hija de mi hermana la más grande, tuvo a su hija cuando tenía como 20 años, entonces es hija de un matrimonio fallido en donde mi hermana de 16 años se casó, tiene otra hija pequeña ahora de nueve años, el padre nunca se hizo cargo de ella, en la casa siempre estuvimos unidos, siempre hemos estado al pendiente de ella.

-¿Qué pasa por la cabeza de usted en este momento?

-Esa frustración de no saber nada es lo que me estaba matando. Todo el día pensando en dónde estará, cómo estará, qué estará haciendo, si comió, el pasar toda una noche sin llegar a casa... nunca había pasado; el no contestar el teléfono fue muy angustiante.