Muere mujer por gas pimienta rociado por policías, acusan familiares

A-AA+

SALTILLO, Coah., octubre 29 (EL UNIVERSAL).- Una mujer de 59 años murió después de llegar a un domicilio en el ejido El Poleo del municipio de Arteaga donde supuestamente permanecía en el ambiente un gas pimienta rociado por policías municipales para detener a un agresor.

Fue el jueves por la noche que se reportó un altercado entre habitantes del ejido El Poleo del municipio de Arteaga y policías municipales que llegaron y entraron a un domicilio.

Según medios locales, la familia señala que la causa de muerte fue debido a que inhaló gas pimienta que usaron los policías durante la confrontación, sin embargo, la dirección de Seguridad Pública del municipio informó que la mujer no se encontraba en el lugar en el momento en que llegaron y rociaron de gas.

De acuerdo con la información de la Policía local, se recibió un reporte de violencia doméstica en el ejido El Poleo, donde se denunciaba que un hombre en estado de ebriedad había golpeado a su padre.

Al llegar al lugar, los uniformados recibieron la autorización del padre de ingresar a la vivienda, pero Óscar Guadalupe "N", el hijo agresor, confrontó a los policías cuando intentaban someterlo, por lo que utilizaron gas pimienta.

Según la dirección de Seguridad Pública Municipal, la mujer de 59 años llegó al domicilio hasta las 11 de la noche y posteriormente presentó dificultades para respirar, por lo que fue trasladada al Hospital General, donde perdió la vida.

De acuerdo con un comunicado del Ayuntamiento, los oficiales actuaron conforme al protocolo establecido y aseguran que el gas no lo utilizaron contra la mujer fallecida, sino que permaneció en el ambiente en la habitación.

Sin embargo, se informó que dos policías fueron puestos a disposición del ministerio público para deslindar responsabilidades.

Hasta el momento la Fiscalía General de Coahuila no ha dado a conocer los resultados de la causa de muerte de la mujer.