Muere niña de 4 años golpeada y abusada por su padrastro en Zacatecas

ZACATECAS, Zac., junio 1 (EL UNIVERSAL).- Gran indignación ha generado la muerte de la niña Milagros, de apenas cuatro años de edad, quien falleció la madrugada de este jueves en un hospital debido a las graves lesiones físicas y sexuales cometidas por su padrastro.

Dentro de la información vertida es que de este caso se tuvo conocimiento cuando la niña fue ingresada al Hospital Regional de Fresnillo para que fuera atendida por un golpe en la cabeza, pero al revisarla, el personal médico constató que la pequeña también presentaba indicios de abuso sexual, por ende, el caso se notificó a la autoridad competente.

Sobre el caso, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas confirmó que por la gravedad de las lesiones la pequeña fue trasladada a la capital al Hospital General de Zacatecas, pero lamentablemente la madrugada de hoy perdió la vida.

Las autoridades mencionan también que la madre de la menor y el padrastro ya fueron detenidos la noche del martes, aunque no ha precisado los delitos que se le imputan, con el fallecimiento de la pequeña Milagros el nuevo delito que se atribuiría sería el de feminicidio.

Este caso ha generado que también la colectiva Nantzin Zacatecas se pronunciara en redes sociales al exigir justicia por la pequeña Milagros y exigen a la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas que este caso no quede impune.

En entrevista, Karla Zapata, presidenta de dicha colectiva, informó que este miércoles se tuvo conocimiento del caso de Milagros, que se reportaba delicada de salud por agresiones físicas y sexuales, por ello, se emitió inmediatamente un pronunciamiento, el cual se reforzó esta mañana cuando se les notificó la muerte de pequeña.

Señaló que esta muerte causa rabia e indignación, primero, porque la niña vivió todo tipo de violencias por parte de su padrastro, además de que es un caso no debe considerarse como aislado, sino que es el reflejo "de una realidad que muestra que las niñas y niños están creciendo en ambientes totalmente violentos".

Zapata explica que desconocen el avance de este proceso penal, pero, el llamado es a la Fiscalía zacatecana para que realice una investigación con perspectiva de infancia y se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de esta terrible muerte.

Refiere que recientemente también se emitió un posicionamiento por el caso de una niña que sufrió abuso sexual de un maestro en el Jardín de Niños Ramos Arizpe, por ende, considera que también se requiere que las autoridades educativas no sean omisas, al referir que en un inicio no se le dio acompañamiento a la madre de la víctima.

Con estos casos y ante esta realidad, menciona que urge que la omisión no exista ni en los centros educativos ni en los entornos familiares, al advertir que se debe poner mucha atención a la prevención y detección temprana para evitar que los niños y niñas sigan siendo violentados: "porque un niño no miente".

Otro caso de crueldad y violencia infantil fue el que se registró el año pasado contra una bebé de ochos meses, quien también murió tras ser agredida física y sexualmente por su padrastro.

Sobre este caso, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas recientemente informó que el agresor, de nombre Julio César, de 33 años de edad, fue condenado a 50 años de prisión por un juez de control por los delitos de feminicidio, violación equiparada agravada y violencia familiar.

El hombre fue detenido por orden de aprehensión en agosto del año 2022, derivado de la investigación por la muerte de la niña Laura Socorro, de ocho meses de edad, hija de su pareja sentimental, cuya menor además presentó signos de agresión sexual y datos de violencia física.

Su proceso lo llevó en reclusión bajo la medida cautelar de prisión preventiva hasta el 24 de mayo que concluyó el proceso penal con la sentencia de 50 años de prisión y el pago de la reparación del daño.