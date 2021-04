Muere persona de la tercera edad mientras esperaba ser vacunado contra Covid en Torreón

Una persona de edad avanzada murió cuando hacía fila y esperaba su turno para ser vacunada contra el Covid-19 en la ciudad de Torreón. Además tres se desmayaron en un lapso de dos horas por estar bajo el sol por presunta negligencia de la delegación del Gobierno Federal, responsable de la aplicación del biológico.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (DHEC) inició una investigación de oficio a fin de deslindar y / o fincar responsabilidades en este caso y por presunto maltrato por omisión de cuidados a mayores de 60 años.

Reveló además que el 29 de mayo pasado atendió varias quejas de quienes advertían que eran indignas las condiciones en que se tenía esperando a las abuelitas y los abuelitos para que los inmunizaran contra el Coronavirus.

Al acudir a los puntos de vacunación señalados en varias partes del estado, visitadores de Derechos Humanos corroboraron que tenían a adultos mayores formados a pleno solazo y constató de al menos tres desmayados, por lo que pidió el servicio de ambulancias.

"En las inspecciones documentó que la autoridad federal encargada de la logística, indicó a las personas que formaran una fila para ser ingresadas al área de vacunación.

"Sin embargo dicha autoridad no tomó en consideración las condiciones climáticas por las altas temperaturas al estar bajo el sol sin que les dieran agua para hidratarse, pese a que son personas vulnerables por su edad avanzada", afirmó el organismo en un comunicado de prensa.

Agregó que también documentó que tres personas se desmayaron en un lapso de dos horas por las condiciones señaladas y solicitó el apoyo de ambulancias en esos puntos, las cuales fueron enviadas por el Gobierno de Coahuila.

--Medidas cautelares

Dijo que para garantizar atención y trato dignos a este sector de la población la CDHEC solicitó a la autoridad federal la implementación de medidas cautelares.

El propósito de estas es salvaguardar la salud y la vida de estas personas para que no se repitan los hechos lamentables de Torreón, Derechos Humanos destacó que emitió medidas cautelares tendientes a garantizar condiciones adecuadas a este sector de la población que va a vacunarse.

Así como acciones preventivas y de sana distancia a fin de evitar eventuales contagios del virus.

La Comisión ratificó que en defensa de los derechos humanos de las y los coahuilenses mantendrá supervisión en los puestos de vacunación.

Se intentó localizar a Reyes Flores Hurtado, delegado del Gobierno Federal en Coahuila, sin embargo no contestó su teléfono celular y tampoco respondieron en su oficina.