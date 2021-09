Muere Sócrates Campos Lemus, líder del Movimiento Estudiantil del 68

Sócrates Campos Lemus, exlíder del Movimiento Estudiantil del 68, falleció este jueves 23 de septiembre en Monterrey, Nuevo León.

La noticia fue dada a conocer por Alfredo Martínez, director de la revista Mujeres y columnista del periódico Tiempo, a través de sus redes sociales.

"Con gran dolor compartido con su esposa Aurora y sus hijos Sócrates y Karisma informamos del fallecimiento de nuestro amigo-hermano Sócrates Amado Campos Lemus. Agradezco al Gral. Tomás Ángeles Dauahare la confirmación del deceso. Abrazo fraterno y solidario", mencionó Martínez en su cuenta de Twitter.

Cabe destacar que mediante la misma red social, el pasado 16 de septiembre Alfredo Martínez pidió unión por la salud de Sócrates Campos, pero ofreció información sobre el problema que tenía.

"Con los brazos en alto y postrado de hinojos clamo al Cielo por la salud de mi amigo-hermano Sócrates Amado Campos Lemus, líder histórico del 68, movimiento estudiantil usado y traicionado por el grupo político encabezado por Echeverría al igual que hoy en la 4T", comentó.

Además, la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca expresó su pésame hacia la familia y amigos de Campos Lemus mediante un pequeño comunicado.

"La Secretaría General del Gobierno del Estado de Oaxaca expresa sus más sentidas condolencias y con respeto se une a la pena que embarga a familiares y amigos por la irreparable pérdida del Maestro Sócrates Campos Lemus. Descanse en Paz", dice el escrito emitido por Francisco Javier García López, Secretario General de Gobierno.

Durante su juventud y como alumno de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Sócrates Campos fue una de las caras más reconocidas del movimiento estudiantil ocurrido durante el sexenio del expresidente Gustavo Díaz Ordaz.

Pese a su importancia en el evento, Sócrates llegó a ser señalado por sus excompañeros como un traidor al movimiento por ser supuestamente un infiltrado del Gobierno y sabotear los mítines.

Sócrates Campos vivió de cerca la represión del Gobierno de Díaz Ordaz, cuando el 2 de octubre de 1968 mandó a un Ejército a reprimir una manifestación que se ubicaba en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, él le gritó a los presentes "no corran, compañeros! ¡Es una provocación!" mientras que una bengala roja se vio en la zona.

Ante los señalamientos de traición sobre su presunta colaboración después de la masacre para la identificación de los estudiantes presos en el Campo Militar Número Uno, durante una entrevista para El Financiero en 2018, él comentó: "¿A poco ellos creen que el Ejército no sabía ya sus nombres y los tenía ubicados? Todo mundo sabía quién era cada quién, de qué escuela era, tenían las fotos de todos nosotros. Tengo mi frente en alto, tengo la conciencia tranquila...".

Gustavo Díaz Ordaz reiteró en diferentes ocasiones que el movimiento estudiantil era controlado y financiado por el comunismo internacional que pretendía desprestigiar a México en el marco de la celebración de los Juegos Olímpicos. El capitán Fernando Gutiérrez Barrios oficialmente reportó que hubo mil 043 personas detenidas, 100 heridos y 26 personas perdieron la vida, pero estos datos no concuerdan con los entregados por la Embajada de Estados Unidos a la Agencia de Seguridad Nacional, pues afirmaron que la cantidad de fallecidos durante la balacera fue de entre 100 a 300 víctimas.

"Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite, no podemos permitir que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo el mundo ha venido sucediendo... No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario; lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos; hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos", dijo Díaz Ordaz durante su Cuarto Informe de Gobierno presentado el 1 de septiembre de 1968, advirtiendo a los estudiantes sobre las acciones que se llevarían a cabo.

La masacre de Tlatelolco es considerado como uno de los eventos más trágicos de la historia mexicana, pues las acciones del Gobierno liderado por Díaz Ordaz llegaron a ser consideradas como uno de los líderes del movimiento del 68 como "brutales y cobardes", según información del Museo Legislativo Sentimientos de la Nación.