Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio

Fiscalías se capacitan en perspectiva de género para combatir la impunidad

Por El Universal

Enero 21, 2026 07:51 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de las Mujeres inició una estrategia para que las 32 fiscalías estatales operen bajo estándares homogéneos y con personal capacitado en perspectiva de género para combatir la impunidad y garantizar que todas las mujeres y niñas en México cuenten con una protección jurídica efectiva.

A través de convenios con la Fiscalía General de la República (FGR) y las entidades, se impulsará que toda muerte violenta de mujeres se investigue como feminicidio desde la noticia criminal para garantizar acceso efectivo a la justicia. La meta que la dependencia fijó para este sexenio es consolidar convenios de participación con las 32 fiscalías estatales y la FGR, a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Además, la Secretaría de las Mujeres impulsa una incidencia estructural mediante la promoción de reformas a favor de las mujeres en los congresos locales. Como parte de dicha colaboración, también destacó la presencia estratégica de la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres en las fiscalías para facilitar que las víctimas cuenten con un debido acompañamiento y, quienes así lo requieran, accedan a las medidas de protección necesarias.

"Si bien entre las facultades de la Secretaría de las Mujeres no está la investigación directa, su labor es la de promover la justicia, impulsar el acceso a la justicia, el derecho a la igualdad, así como promover y diseñar políticas públicas, por lo que la estrategia colaborativa con las fiscalías es esencial", señaló la dependencia.

Indicó que la alianza institucional nace con el objetivo de erradicar la impunidad y garantizar que todas las mujeres y niñas en México cuenten con una protección jurídica efectiva.

Por medio de esta alianza, expuso, se busca que todas las entidades cuenten con fiscalías especializadas que operen bajo estándares homogéneos y con personal debidamente capacitado.

"Para ello, la perspectiva de género, entendida como una metodología práctica que permite visibilizar las desigualdades que permean en los procesos judiciales, es fundamental, motivo por el cual la Secretaría de las Mujeres participa para que esta capacitación ocurra", aseguró en un comunicado.

