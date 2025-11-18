logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Opciones de bajo costo para enviar dinero al exterior

Fotogalería

Opciones de bajo costo para enviar dinero al exterior

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Mujer muere tras ser arrollada por un vehículo pesado en la carretera 57, a la altura de La Pila

La noche del martes, una mujer perdió la vida al ser atropellada por un vehículo pesado en la carretera 57, a la altura de La Pila.

Por El Universal

Noviembre 18, 2025 08:38 p.m.
A
Mujer muere tras ser arrollada por un vehículo pesado en la carretera 57, a la altura de La Pila

Una mujer falleció la noche de este martes tras ser atropellada por un vehículo pesado en la lateral de la carretera federal 57, en la entrada a la delegación La Pila.

Según el reporte oficial, el incidente ocurrió antes de las 20:00 horas, cuando la víctima caminaba por la lateral de la carretera con dirección al sur. Al llegar al retorno, fue arrollada por un camión o tráiler, según testigos, que luego se dio a la fuga.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar y confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales. Al mismo tiempo, oficiales de la Guardia Civil Estatal, división Caminos, aseguraron la zona para permitir el peritaje.

Personal de la Policía de Investigaciones y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) también llegaron para levantar el cuerpo y comenzar con los trámites legales correspondientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las autoridades han iniciado las indagatorias para tratar de localizar al presunto responsable, ya que el vehículo involucrado huyó del lugar tras el accidente.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mujer muere tras ser arrollada por un vehículo pesado en la carretera 57, a la altura de La Pila
Mujer muere tras ser arrollada por un vehículo pesado en la carretera 57, a la altura de La Pila

Mujer muere tras ser arrollada por un vehículo pesado en la carretera 57, a la altura de La Pila

SLP

El Universal

La noche del martes, una mujer perdió la vida al ser atropellada por un vehículo pesado en la carretera 57, a la altura de La Pila.

Inicia proceso de identificación de osamentas en Panteón Dolores
Inicia proceso de identificación de osamentas en Panteón Dolores

Inicia proceso de identificación de osamentas en Panteón Dolores

SLP

El Universal

Exhumación de osamentas en fosas comunes del Panteón Dolores. Familiares esperan resultados de pruebas genéticas y forenses.

UNAM reconoce a 14 personalidades con Doctorado Honoris Causa
UNAM reconoce a 14 personalidades con Doctorado Honoris Causa

UNAM reconoce a 14 personalidades con Doctorado Honoris Causa

SLP

El Universal

Figuras destacadas reciben doctorado honoris causa en la Universidad Nacional Autónoma de México

Ejército mexicano alista desfile del 20 de noviembre en Ciudad de México
Ejército mexicano alista desfile del 20 de noviembre en Ciudad de México

Ejército mexicano alista desfile del 20 de noviembre en Ciudad de México

SLP

El Universal

Presidenta Sheinbaum garantiza realización del desfile en medio de convocatoria de marcha