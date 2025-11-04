logo pulso
Aparatoso choque en puente de Gálvez; sólo daños

Un vehículo colisiona con el muro de contención en la carretera 57

Por Redacción

Noviembre 04, 2025 12:22 p.m.
A
Aparatoso choque en puente de Gálvez; sólo daños

Daños materiales se registraron en un choque contra el muro de contención en la carretera 57, a la altura del Puente de José de Gálvez.

Los hechos antes de las 10:00 de la mañana , cuando el conductor de un Renault Clío circulaba sobre carriles centrales de la carretera, pero al llegar a la cima del puente, pierde el control de su automóvil, debido a una falla en la suspensión.

Por ello, se impactó contra el muro de contención para finalmente quedar obstruyendo el carril central.

Elementos de la Guardian Civil Estatal División Camino tomaron conocimiento del accidente.

