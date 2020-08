Mujer ofreció 200 pesos a niños que sustrajeron a Dylan: Fiscalía

La presunta responsable del rapto del niño tzotzil Dylan Esaú engañó y pagó 200 pesos a los dos niños que sustrajeron al menor del Mercado Popular del Sur (Merposur) de San Cristóbal de las Casas, el pasado 30 de junio, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

La autoridad ministerial localizó a los dos menores que aparecen en las imágenes de video, en las cuales se observa que son quienes sustrajeron al infante del centro de abastos. Los niños fueron entrevistados y proporcionaron información sobre el caso, agregó la Fiscalía Estatal. De acuerdo con sus testimonios, bajo engaños, la mujer entregó la cantidad de 200 pesos a los dos niños para que cumplieran sus indicaciones. "Vayan por mi hijo que está en el mercado; es muy rebelde y no quiere irse conmigo", les dijo. Los menores sujetos a engaños fueron y trajeron a Dylan Esaú, refirió la Fiscalía.

Según relataron los niños, la presunta responsable de la desaparición del pequeño tzotzil, podría ser originaria o proceder de algún municipio próximo o colindante con la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Esto, porque la mujer "habla una lengua materna" y posee "rasgos indígenas" que corresponden a esa región de los Altos de Chiapas, donde se encuentran municipios "indígenas" o pueblos originarios vecinos de San Cristóbal de las Casas. La Fiscalía precisó además que de acuerdo con el itinerario de las cámaras de video vigilancia, se observa a la supuesta plagiaria cuando sube a un taxi con el menor, después lo "deja" en una tienda departamental cercana a la terminal de taxis que prestan servicio hacia algunos municipios próximos.

Enfatizó que desde la denuncia de la desaparición de Dylan Esaú inició "una intensa" búsqueda para localizarlo. Como parte de la estrategia, puntualizó la dependencia estatal, se han colocado anuncios con la imagen del niño y también de la presunta responsable. Con esa intención se han ofrecido 300 mil pesos a quien aporte información.

El pasado 24 de julio, después de reunirse con funcionarios estatales y federales en Tuxtla Gutiérrez, el equipo de abogados de Juana Pérez, madre Dylan Esaú, afirmó que se tenían "avances significativos" en la investigación para localizarlo. Sergio Gómez, uno de los abogados, dijo esa ocasión que había "avances", pero por discrecionalidad, mantener y cuidar la integridad del pequeño Dylan y no poner en riesgo la investigación, no podían revelar detalles.

Comentó también que seguían confiando en las autoridades y reconocían "avances significativos". "Juanita está hoy en un mejor estado emocional" porque ya observó que las autoridades de los tres niveles de gobierno unifican esfuerzos para encontrar al niño de dos años de edad, señaló Gómez.