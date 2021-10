Mujer transgénero recibe acta de nacimiento en Tamaulipas

REYNOSA, Tamps., octubre 23 (EL UNIVERSAL).- Tras seis meses de espera, Melina Navarro por fin tiene un acta de nacimiento que la identifica como mujer y con este documento, reclamará el respeto que la sociedad se negaba a proporcionarle.

Esta mujer trans, originaria de Reynosa, no puede ocultar la alegría de recibir su acta, por lo que cubierta por una bandera con los colores de la comunidad, acudió a la Oficialía Segunda del Registro Civil.

En Reynosa se han entregado tres actas de nacimiento a mujeres trans, pero Melina es la primer reynosense en recibirla.

Este logro, asegura Melina, pudo concretarse gracias a que la agrupación "México Igualitario" está apoyando a la comunidad para que puedan interponer los amparos correspondientes sin pagar un centavo.

"Es algo que todas las personas trans estamos buscando y gracias a México Igualitario es completamente gratis, con la seguridad de que al iniciar el trámite de amparo, la resolución será favorable".

Para Melina este logro le ayudará a vencer la discriminación que existe en esta frontera para la comunidad trans, así como para que se respeten sus derechos.

"Te ven y tu nombre no concuerda. Nos hace falta respeto aqui en Reynosa porque somos seres humanos, buscamos embonar en esta sociedad que es un poco cruel para nosotros, queremos que sepan que esto es una realidad y que los invitamos a que se inscriban para que logren su nueva identidad".

Mujeres trans en espera de respuesta de amparos

Ernesto Martínez, miembro de la organización "La Vida es Bella", asegura que actualmente existen 15 mujeres trans que interpusieron amparos a fin de que en Reynosa, se les otorgue un acta de nacimiento.

"Hoy es un día muy especial para la ciudad, porque es un logro que se está dando, es la primera mujer trans de Reynosa que recibe su acta, es la primera por medio de un amparo que es completamente gratis".

Dijo que tienen años luchando para que se reforme la ley y ya es un hecho porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que se debe hacer.

"Queremos que el gobierno voltee a ver las necesidades de la comunidad, que los diputados federales reformen la ley. Quiero invitar a las mujeres transexuales para que no sigan escondidas, muchas no tienen crédito, no pueden sacar una casa de Infonavit o tener prestaciones por el temor a que algunas instituciones las llamen por el nombre que sus padres les dieron al nacer".

Por ello, explicó, es importante que hagan la transición, para que puedan desenvolverse con su nuevo género y que tengan un documento que corresponda a su identidad.

"Con el apoyo que tenemos de México Igualitario, es sencillo hacer este trámite, lo único es el tiempo de espera, porque cuando sale la resolución del amparo, sale a favor, es cuestión de esperar y lo mejor, no se paga nada por el trámite".