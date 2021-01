Mujeres marchan en apoyo de Salgado Macedonio

Han sido muy pocas las veces que en Chilpancingo se ve una manifestación tan grande de mujeres. Este martes, fue una de esas veces.

Aunque ocurrió lo contrario a lo que había pasado en casi todas las anteriores: miles marcharon para defender al candidato de Morena a la gubernatura, Félix Salgado Macedonio, denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de violación contra una ex colaboradora.

Cientos de mujeres llegaron de la Montaña, de las costas, de Chilapa, de la Tierra Caliente para atravesar la capital de norte a sur. Llegaron en autobuses, en vehículos de transporte público y en autos particulares.

Marcharon para decir que las acusaciones contra Salgado Macedonio son parte de la guerra sucia para que deje la candidatura y, para pedirle a Morena lo ratifique.

"Sí hay destitución, habrá revolución", lanzaron la advertencia, tal vez a la dirigencia nacional de Morena, hasta ahora la única instancia que podría retirarle la candidatura a Salgado Macedonio.

Fue una marcha que distó con las del movimiento feminista: no portaban los pañuelos verdes, tampoco hicieron pintas, no se detuvieron en el Ministerio Público para exigir que no archiven las denuncias, ni en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Estas mujeres marcharon vestidas de blanco, llevaban lonas con leyendas de respaldo al político.

La marcha de ayer fue, ante todo, respuesta a los cuestionamientos que persiguen a Salgado Macedonio desde que se publicó la denuncia por violación en su contra que interpuso en 2016 una mujer que trabajó en su periódico. Una respuesta a las 100 diputadas de Morena que piden le retiren la candidatura. Fue como contrarrestar los señalamientos en su contra utilizando la misma arma: las mujeres.