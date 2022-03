Mujeres policía, víctimas de acoso y desigualdad laboral

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- Discriminación, acoso y abuso sexual, así como desigualdad laboral, son los principales factores de los que han sido víctimas mujeres policía dentro de las corporaciones y que fueron detectados por la organización Causa en Común en su estudio sobre violencia contra mujeres policías en México.

De acuerdo a la encuesta realizada por la organización "¿Qué piensa la policía?, en su edición 2019 y aplicada a 5 mil hombres y mujeres policías estatales de todo el país, se encontró que 3 de cada 100 mujeres dijeron haber sufrido o haber sido testigos de abuso sexual.

También, 5 de cada 10 mujeres consideró que hay discriminación en la corporación; a comparación de los hombres, quienes solo 2 de cada 10 coincidieron con dicha opinión.

Por otro lado, del total de las mujeres encuestadas, el 35% indicó que alguna de sus compañeras había recibido piropos ofensivos, comentarios sobre su apariencia o de índole sexual.

Respecto a la situación laboral, el 37% de los elementos masculinos afirmó haber recibido alguna vez un estímulo o reconocimiento, mientras que solo el 28% de las mujeres percibió algún incentivo.

En cuanto a algún ascenso laboral, solo al 21% de las mujeres policías encuestadas se les otorgó alguna promoción, a comparación del 34% de los elementos masculinos.

Mujeres policía deciden no denunciar agresiones. Causa en común explicó en su proyecto "Ser Mujer Policía en México", que del total de mujeres policías encuestadas (300), casi un tercio respondieron haber sido víctimas de agresiones verbales, como recibir piropos ofensivos o comentarios lascivos, sin embargo de ellas, el 83% decidió no denunciar estos actos, al considerar que no habría sanciones para su agresor.

"Del 17% que sí denunció, el 54% señaló que no hubo ninguna acción de la autoridad ante la denuncia, y en un 30% de los casos sí existió una sanción contra el agresor", detalló.

Policías asesinadas. La organización también destacó los asesinatos de mujeres policías que logran ascender a puestos relevantes, debido a la peligrosidad que implica su labor. De acuerdo a la organización, en lo que va del sexenio se han registrado 61 mujeres policías asesinadas.

Asimismo, resaltó los casos de quienes son víctimas de feminicidio por parte de sus parejas sentimentales.