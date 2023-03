Mujeres trabajan en condiciones de inequidad: Coparmex

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- En México debemos trabajar por tener condiciones de equidad entre hombre y mujeres, sobre todo en lo que respecta a la brecha salarial porque mientras ellos ganan 100 pesos, a ellas les pagan 85 pesos por el mismo trabajo, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

La brecha salarial implica que las mujeres ganan 15% menos que los hombres, "lamentablemente, en el último año, la brecha salarial promedio aumentó en un punto porcentual".

Ellas trabajan en mayores condiciones de vulnerabilidad, ya que el 54.8% de las mujeres laboran en la informalidad, en contraste sólo el 48% de los hombres están en las mismas condiciones.

"Lo cual significa que ellas carecen aún más de condiciones favorables que les garanticen estabilidad y gozar de una mejor vida, como lo es la seguridad social. La informalidad, además, es síntoma de baja productividad y falta de desarrollo del país, de carencia de tecnología además de impactar negativamente la recaudación fiscal", expuso.

Además de que, al cuarto trimestre de 2022, solamente el 46.2% de las mujeres en edad de trabajar lo hacen; en contraste, el porcentaje para los hombres es de 76.5%.

Son las mujeres las que hacen trabajo en casa que no se le reconoce y que de acuerdo al INEGI esas "labores domésticas y de cuidado no remuneradas tuvieron un valor correspondiente al 26.3% del PIB".

"No solo se trata de que los espacios los ocupen las mujeres, sino que las labores domésticas y cuidado de niños y adultos mayores sea una responsabilidad compartida por hombre y mujer, mujer y hombre, en igualdad de circunstancias para favorecer la integración laboral de ambos", explicó.

Por ello, la Coparmex expuso en un comunicado que impulsan la participación laboral de las mujeres, promueven que desaparezca la brecha laboral, crearon un grupo de expertos para aportar ideas que permitan transitar de la informalidad a la formalidad, mejorar las condiciones y el desarrollo de las mujeres en la formalidad y tienen un programa de mentoría en todo el país.