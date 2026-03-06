Mundial 2026: AICM, listo en mayo, asegura Semar

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- La

(AICM) estará lista a mediados de mayo de este año, informó la(Semar) al destacar que se instalaron nuevos filtros de seguridad y se adquirieron 40 filtros migratorios autónomos, lo que favorece en 50% la velocidad de movimiento de pasajeros que arriban al país.El, comandante de la Fuerza de Tarea para la, indicó que se implementará la, lo que permitirá escanear al 100% los accesos de carga y logística que accedan al aeropuerto, evitando así la introducción de sustancias ilícitas y artefactos explosivos.Mencionó que se instalaronde documentos, lo que representa unadel tiempo de cruce y revisión de pasajeros. También dio avances de la modernización del sistema de control de acceso, donde destacó que se instalarándedel AICMDicha modernización incorpora, reconocimiento facial y patrones conductuales: "Con apoyo de, en la medida en que todas estas implementaciones tecnológicas tomen lugar en los próximos meses, la dinámica y movilidad de los pasajeros se verá favorecida con eficiencia y modernidad", dijo.Durante lade este viernes 6 de marzo desde, el almirante explicó que en la terminal 1 y 2 se remodelaron las, así como las salas de documentación ambulatorias de salidas y llegadas, migración, aerotrén y salas de reclamo de equipajes nacional e internacional.Asimismo, en la terminal 1 se están remodelando los estacionamientos en el área nacional e internacional, mientras en lahabrá una ampliación, conservación y mantenimiento para evitar los cuellos de botella y generar unMejoran imagen arquitectónica endel AICMTambién detalló sobre lade la. Actualmente se trabaja en la mejora de la imagen arquitectónica y en la distribución de espacios para mejorar el confort de los pasajeros."Se ha hecho el reordenamiento de lo que son todas lasde construcción de una la avenida Fuerza Aérea y la construcción de tres calles de rodaje para hacer más rápida la salida de la. Finalmente, el AICM estará listo a partir a mediados de mayo de este año", aseguró.