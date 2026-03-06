Aparatoso accidente en la Tamuín-San Vicente; un lesionado
Paramédicos de la Cruz Roja de Tamuín auxiliaron a Nelson Augusto
TAMUÍN.- Una camioneta doble rodada se salió del camino y volcó hacia un desnivel en la carretera estatal Tamuín-San Vicente.
Paramédicos de la Cruz Roja de Tamuín auxiliaron a Nelson Augusto, empleado de la empresa Maseca y originario de Ciudad Valles, quien la mañana de este viernes sufrió un accidente cerca del rancho Fira, cuando salía de Tamuín hacia San Vicente.
Este hombre tenía a su cargo una camioneta doble rodada, de caja cerrada, en la que transportaba harina de maíz.
Pero por razones desconocidas, perdió el control del volante y terminó saliéndose de la cinta asfáltica. Los paramédicos tuvieron que trasladarlo a un centro médico, pues requería atención especializada.
La camioneta quedó a resguardo de oficiales de la Guardia Nacional, quienes solicitaron el apoyo de una grúa para poder retirarla.
