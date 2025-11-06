Mundial 2026 podría dejar deudas a aficionados

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La emoción por la Copa del Mundo 2026 podría dejar a muchos aficionados con deudas que superen los 50 mil pesos si no planean sus gastos con anticipación, advirtió la firma Bravo, especializada en liquidación de deudas.

De acuerdo con la firma, asistir a un solo partido en alguna de las sedes de Norteamérica podría costar entre 18 mil y 49 mil pesos por persona, al sumar boletos, transporte, hospedaje, alimentos y otros gastos.

En ese sentido, si se cubre con crédito, el desembolso podría equivaler al ingreso anual de un trabajador promedio.

De acuerdo con Bravo, las tarjetas de crédito y departamentales son los principales instrumentos usados por los mexicanos para financiar este tipo de experiencias, con un saldo promedio de 173 mil 131 pesos, según el estudio "Deudas de los mexicanos: motivos, soluciones y retos 2024".

"El Mundial de la FIFA 2026 en México dejará una derrama económica de al menos 10 mil millones de pesos, parte de la cual saldrá directamente de los bolsillos de los aficionados. Para evitar que la emoción se convierta en una carga financiera, es indispensable contar con una planificación sólida", explicó el director de marca de Bravo, Luis Lucido.

Recomiendan planeación financiera para disfrutar el Mundial 2026

Bravo recomendó definir un presupuesto mundialista realista que contemple todos los rubros del viaje, desde boletos hasta transporte local, comidas, actividades y un fondo para imprevistos. También aconsejó liquidar deudas previas, crear un fondo de ahorro específico y contratar un seguro de viaje para evitar contratiempos.

"La Copa del Mundo 2026 es una oportunidad para crear recuerdos inolvidables, pero esos recuerdos no deben convertirse en una carga económica. Con educación financiera y un plan claro, los mexicanos pueden disfrutar la fiesta sin comprometer su estabilidad", señaló Lucido.

La firma recordó que quienes ya enfrentan problemas de deuda pueden buscar asesoría profesional para recuperar su salud financiera antes de asumir nuevos compromisos.