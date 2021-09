Municipios siguen reprobados en transparencia fiscal: ARegional

Los municipios del país no han logrado grandes avances en la disponibilidad y calidad de la información financiera y fiscal, por lo que se mantienen con una calificación reprobatoria en transparencia, dijo la consultoría ARegional.

Esto se reflejó en el resultado del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios 2021 (ITDIF-M) que fue de 58.02 puntos en promedio nacional.

Indicó que aunque representó una variación de apenas de 0.15 puntos en comparación al ITDIF del año anterior con 57.87 puntos que se justificaba por las medidas de confinamiento por la pandemia, la mayoría no tiene un gobierno abierto.

La coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas de ARegional, Noemí García Carrillo, acusó que debido a que los gobiernos municipales no prestan atención a este tema, es importante elevar la participación ciudadana para que abran las puertas a los datos y puedan ser evaluados.

En conferencia de prensa virtual, afirmó que la transparencia no es un tema de grandes recursos financieros y humanos, sino de disposición y voluntad.

--TRANSICIÓN

Hizo ver que el estancamiento en el promedio de transparencia fiscal obtenido en 2021, sucede en un contexto doblemente complicado.

Por un lado, explicó, aún con criterios restrictivos que limitan la dinámica en las oficinas gubernamentales de la normalidad previa a la pandemia, ahora está desgastada después de más de un año y en adaptación a una nueva normalidad, en cuyo proceso se observaron rezagos

En segundo lugar, agregó, entre el cierre de una administración y el inicio de la siguiente, que según la entidad federativa en la que se encuentren los ayuntamientos y alcaldías, sucederán entre el 31 de agosto de 2021 y el 1 de enero de 2022.

Es decir, que tienen otros temas prioritarios en las agendas locales, relacionados a la entrega-recepción por la transición tras las elecciones intermedias, destacó la especialista.

--LOS REPROBADOS

En la lista de los 27 municipios reprobados en una escala de cero al 100, Tlaxcala destaca con 5.27 de calificación; Chilpancingo, Guerrero con 13.60 y La Paz Baja California Sur con 16.06 puntos.

También se encuentran en la opacidad los principales destinos turísticos como Cancún, Cuernavaca, Acapulco y Los Cabos e importantes localidades del Estado de México como Toluca, Ecatepec y Metepec.

--APROBADOS

Los bien portados en materia de transparencia están encabezados por Puebla y Querétaro con una puntuación de 98.14 cada uno; aparece Veracruz con 96.91 y Oaxaca con 95.13 de calificación al igual que Zapopan, Jalisco.

De este ranking de sólo siete con calificación aprobatoria también está Monterrey, Nuevo León con 90.12 y Corregidora en Querétaro con 93.54 puntos.

--MEDIANAMENTE TRANSPARENTES

Con calificación aprobatoria por arriba del promedio nacional que significa que son medianamente transparentes sobresale Guadalajara, Jalisco con 82.05 puntos; Tepic, Nayarit con 80.56 y Mérida, Yucatán con 80.04 de calificación.

Además, los municipios de Chihuahua, San Pedro Garza, Jalapa, León, Mazatlán y Tapachula, así como Tijuana, Manzanillo y Tuxtla Gutiérrez entre otros.