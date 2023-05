Muñoz Ledo celebra que oposición se organice para buscar un método

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- Porfirio Muñoz Ledo celebró que la oposición ha comenzado a organizarse buscando un método de elección interna con miras a un gobierno de coalición.

"Me da mucho gusto que la oposición comience a echar andar un procedimiento que está en la ley hace muy poco se reformó la ley para dar amplitud, a propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por cierto, para crear gobiernos de coalición, frentes electorales.

"Es decir organizaciones políticas más complejas como corresponde a una sociedad más compleja más allá de un autoritarismo primitivo, que ya nadie lo quiere y nadie tiene esa capacidad de imponerlo", dice.

En entrevista telefónica, Muñoz Ledo –padre de la Reforma del Estado- adelanta que en tres meses habrá candidatos, con una oposición que puede llegar a acuerdos y con Morena frente al reto de conservar la unidad.

"Es más fácil que la oposición se una en este momento, al que le será difícil llegar a un acuerdo es al partido mayoritario, ese es el tema", menciona.

Señala que los acontecimientos políticos recientes anuncian el estallido del partido en el poder cuando menos en sus pretensiones hegemónicas, porque cada aspirante está buscando un camino por la legalidad, cada vez está más lejos la posibilidad de que un grupo, corriente, o una persona se impongan en la sucesión presidencial.

"A estas alturas yo no veo a López Obrador como un fullero, con cartas marcadas. Aunque quisiera no tiene con qué hacerlo".

Sobre el papel que tiene Movimiento Ciudadano, Muñoz Ledo dijo que como en un juego de cartas pareciera que juega al "Joker" porque está a la espera de cachar un candidato de otro partido.

"Está a la pesca de un candidato, cada quien tiene su juego político creo que le gustaría tomar un candidato de otro partido o si tuviera uno propio ya lo hubiera presentado a no ser que lo tuviera tan escondido o que fuera irrelevante.

"Si tuviera un candidato propio MC ya lo hubiera presentado. Pienso que está cachando a un candidato de otro partido, ya se los ofreció el PAN ir con ellos, tratan de jugar como el Joker en la baraja".