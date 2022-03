Murayama insiste en retiro de propaganda sobre revocación de mandato

A cinco días de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó retirar los espectaculares sobre la consulta de revocación de mandato "pagados de forma anónima y con recursos opacos", el consejero electoral Ciro Murayama insistió en la ilegalidad de esos promocionales.

En las redes sociales, advirtió que "cuando hay dinero oscuro en política suele deberse a que:

- Lo pone quien no debe, o

- Se toma de donde no se debe".

Ciro Murayama aseguró que al infringir las reglas establecidas en la Ley de Revocación de Mandato se inhibe la participación ciudadana.

El consejero electoral acompañó su mensaje en redes sociales con la publicación de 25 diferentes fotografías de espectaculares en ciudades como Monterrey, Pátzcuaro, Matamoros, Cancún, Oaxaca, Reynosa, Pachuca, Durango, Aguascalientes, Ciudad Victoria, Mexicali, Ciudad Madero, Nuevo Laredo, Morelia y la Ciudad de México.

La mayoría de esos espectaculares tienen la fotografía del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la leyenda "VAMOS A VOTAR #QueSiga AMLO ESTE 10 DE ABRIL".

El pasado 9 de marzo, el INE ordenó el retiro de esta propaganda por considerar que transgrede la Constitución dentro del proceso de revocación de mandato.

Al declarar procedentes las medidas cautelares solicitadas por el PAN, el PRI y el PRD, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE consideró que se trata de una posible estrategia publicitaria y no de una expresión genuina de la ciudadanía para promover la consulta de revocación de mandato.

El INE detectó al menos 278 anuncios espectaculares, 36 bardas pintadas, 11 lonas y 21 casos de propaganda adherida, en 19 entidades federativas.

Sin embargo, al investigar, nadie se responsabilizó de pagos de espectaculares ni de la pinta de bardas.

El PAN acusó a Morena de estar detrás de los espectaculares y bardas que promueven votar en favor de que el presidente López Obrador permanezca en el cargo hasta el final de su mandato.

El pasado 18 de febrero, EL UNIVERSAL documentó que en al menos 10 entidades se habían colocado estos mensajes, en los que se resalta la figura del mandatario y se invita a participar en la jornada ciudadana.

Desde entonces, el PRD, a través de su representante ante el INE, Ángel Ávila, presentó una queja ante la Comisión de Quejas y Denuncias contra la asociación civil Que Siga la Democracia, que encabeza Gabriela Jiménez, por llevar a cabo acciones de difusión de revocación de mandato.

"Vamos a ampliar la queja (...) hemos detectado gran cantidad de espectaculares en al menos 15 estados", explicó Ávila.

"Es demasiado el abuso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que el único órgano que puede promover la revocación de mandato es el INE, por lo que consideramos que es una burla hacia la ley", indicó.