Murieron 115 civiles tras enfrentamientos con la GN

CIUDAD DE MÉXICO.- La Guardia Nacional (GN) reconoció que durante 2025 fallecieron 115 civiles como resultado de 191 enfrentamientos armados en los que su personal utilizó armas de fuego para repeler agresiones de presuntos integrantes de la delincuencia.

De acuerdo con su Informe Anual de Actividades 2025, remitido al Senado de la República, la GN está integrada, al cierre del año pasado, por 121 mil 247 elementos, de los cuales 112 mil 589 son militares y 8 mil 658 provienen de la extinta Policía Federal y personal de confianza.

El despliegue operativo en las 32 Coordinaciones Estatales alcanzó 100 mil 911 efectivos, consolidando su presencia territorial como principal fuerza de seguridad federal.

Durante 2025, la corporación reportó 206 agresiones armadas contra su personal. Más de la mitad de estos ataques se concentraron en cuatro entidades: Michoacán (45), Sinaloa (30), Guanajuato (24) y Sonora (13), zonas consideradas de alta incidencia delictiva.

En 191 casos, los elementos hicieron uso de armas de fuego conforme a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

"La Guardia Nacional cumple con sus atribuciones con estricto apego a las disposiciones legales en materia de uso de la fuerza. Es por eso que su personal utiliza las armas letales en casos estrictamente necesarios cuando sufren agresiones que ponen en riesgo su vida o de la ciudadanía.

"Durante el año de 2025, como resultado de los 191 casos en los que el personal de la Guardia Nacional repelió agresiones utilizando armas de fuego, fallecieron 115 personas civiles", señala el documento.