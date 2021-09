"Muy complicada", la operación en el Chiquihuite"

Está "muy complicada" la operación en la zona cero de Tlalnepantla donde ocurrió el derrumbe el viernes 10 de septiembre, toda vez que producto de la recuperación del cuerpo de Mía Mayrin detectaron mayor inestabilidad del suelo y si bien los ingenieros trabajan en una solución, el riesgo es elevado, reconoció el subsecretario General de Gobierno, Ricardo de la Cruz Musalem.

Sobre la probabilidad de que la mamá de la menor y Dilan, su hermano sean localizados, dijo que es posible que al estar en una misma vivienda al momento del derrumbe, se encuentren juntos, pero la realidad es que "cerca de ellos no hay ningún indicio, ni que marque el equipo técnico, los binomios caninos, ni los rescatistas, siendo el problema la inestabilidad de la zona para permitir la continuidad de los trabajos".

Destacó que por el momento estabilizan el suelo con maquinaria, enseguida entra el equipo de rescate y luego llegan los binomios para tratar de identificar cuerpos, pero hasta el momento solo encontraron a la pequeña de tres años de edad.

En entrevista informó que en las últimas horas ingresaron al lugar vehículos con material, particularmente costales de tonelada y media de arena, que han permitido una mayor estabilidad pero en la parte baja; sin embargo, el problema persiste y es inminente en la parte superior donde se encuentran los fracturamientos.

Añadió que los equipos de búsqueda y rescate han hecho un gran esfuerzo, pero pasan más de 140 horas de búsqueda, lo que duplica el protocolo internacional que establece 72 horas y han atendido a la familia de las personas en calidad de desaparecidas y si bien no van a terminar los trabajos, "sólo estamos en una etapa diferente", porque ya están metiendo maquinaria, toda vez que no habrá forma manual de retirar el material, algunas rocas de hasta 300 toneladas.

"Estamos iniciando el procedimiento que se llama búsqueda con maquinaria, esto está en los manuales internacionales de búsqueda, lo hemos visto en otros momentos, derivado del tamaño de las rocas, pero lo más importante hoy es privilegiar la vida de los que están trabajando adentro. Sé y entiendo perfectamente el dolor de la familia, lo comprendemos todos nosotros desde el inicio; sin embargo, tenemos que privilegiar la vida de quienes están trabajando e incluso de los que están habitando", puntualizó.

El subsecretario refirió que el apuntalamiento actual es muy frágil, y si bien la solución técnica se está generando, el tiempo de trabajos con maquinaria lo determinarán los especialistas, porque la posibilidad de vida exponencialmente se va reduciendo con las horas.

--Autoridades insisten en el llamado a evacuar

Por otra parte, afirmó que hasta el día de hoy 142 viviendas fueron notificadas sobre la necesidad de ser evacuadas, el 60% de ellas ya lo hicieron.

Detalló que el 40% de las personas que no han dejado sus casas, se divide entre quienes se rehúsan a salir o dejaron a un representante por casa, por un tema de seguridad, pese al componente de seguridad en el que hay presencia de la Guardia Nacional, la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y policía estatal, además de municipal que resguardan la periferia.

En este sentido, de la Cruz Musalem señaló que hay personas que no han evacuado la vivienda o determinaron dejar a una persona de la familia por cada casa, acción que pidió evitar porque va a generar un problema, sobre todo por qué persiste la temporada de lluvias "muy álgida" y siempre están expuestos a un sismo.

Por lo tanto, el llamado a la gente dijo es que evacuar e incluso han brindado apoyo adicional a las personas que piden ayuda para sacar sus pertenencias, de modo que les brinda ayuda el personal de seguridad cuando los geólogos y estructuristas ratifican que es seguro el acceso, para que eso brinde tranquilidad a la gente.

Permanecen cuatro refugios en donde se han llegado a tener hasta 112 personas y ayer solo hubo 68 personas, sobre todo porque hay gente que se va con un familiar o amigo.

En tanto, este jueves se establecerán mesas de información, particularmente para estás personas, con el objetivo de evaluar el proceder hacia adelante.