Muy grave que sicarios impartan justicia: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, calificó de muy grave que sean los sicarios de lo cárteles del narcotráfico los que impartan ya la justicia.

Ello en alusión a lo ocurrido en Matamoros, Tamaulipas, cuando el Grupo Escorpión, una ramificación del Cártel del Golfo, se disculpó y, amarró y dejó abandonados en la vía pública a cinco sicarios, responsables, supuestamente, del secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses y el asesinato de dos de ellos.

"No nos deja bien parados, firmes en materia de justicia, en materia de procuración y administración de justicia en ninguna parte. No estoy de acuerdo con eso", dijo en el marco de su visita en Aguascalientes.

Consideró que este es un mal precedente y, no parece una buena acción o conducta.

"Creo que a México nos deja en un momento difícil, porque si son los sicarios los que van a dar u ofrecer soluciones, impartir justicia, es muy grave, muy grave y el Estado tiene que participar y actuar sin ninguna tregua".

El coordinador de Morena reiteró que revisar el plan de seguridad pública del actual gobierno.

Monreal, expuso que la seguridad es una de las asignaturas pendientes en esta administración.

Dijo que probablemente, la próxima semana se integre la Comisión Bicameral derivada de la reforma a la Constitución, que prolongó la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028 y, se cite a comparecer a la brevedad a los integrantes del Gabinete de Seguridad para que expliquen el estado que guarda el país en este tema.