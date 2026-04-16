Naasón Joaquín García enfrenta acusaciones por abuso sexual en EU

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- Luego que la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se revisará el "carpetazo" que dio la Fiscalía General de la República (FGR) al caso de Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, presentamos un recuento; desde su festejo por su cumpleaños en Bellas Artes hasta permanecer preso en Estados Unidos señalado de abuso sexual.

En 2019, EL UNIVERSAL reportó que Naasón Joaquín García celebró su cumpleaños número 50 en el Palacio de Bellas Artes, al evento al que asistieron políticos, artistas y figuras públicas.

Pese a que el evento se presentó en su momento como una ópera, los organizadores hablaron del homenaje "que ha despertado los mejores sentimientos en más de 60 países" y de la "magna gala, preparada para honrar al excelentísimo apóstol de Jesucristo".

El folleto del cronograma del evento especificaba que habría una ceremonia de reconocimiento al líder religioso en el escenario del Palacio de Bellas Artes al final de la gala.

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Durante el evento, la Orquesta Sinfónica de la Secretaría de Marina Armada de México interpretó música y el hecho fue transmitido por Cuatrozapotlán Televisión, televisora web afincada en Ciudad Guzmán; la transmisión incluyó la leyenda de que fue autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

La información de este evento fue reservada por 5 años bajo el argumento de que estaba "relacionada con el expediente de investigación que se encuentra integrando el Órgano Interno de Control en este INBAL".

Tras celebrar su cumpleaños, se comenzó a cuestionar el uso que se dio al recinto y se ¿quién era Naasón Joaquín García?.

La iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad "Luz del Mundo" es una organización religiosa fundada en 1926 por Aarón Joaquín González, quien murió en 1964 y fue sustituido por su hijo Samuel Joaquín Flores hasta su muerte en 2014, cuando lo sucedió Naasón Joaquín García.

La Luz del Mundo fue creada en el contexto de la Guerra Cristera, cuando el presidente Plutarco Elías Calles promovió una legislación para regular las actividades religiosas.

Su expansión creció hasta alcanzar 58 países y más de 15 mil templos, teniendo su sede al oriente de Guadalajara, Jalisco.

En junio de 2019, el entonces líder Naasón García fue detenido por presunto tráfico de personas, pornografía infantil y otros delitos en Estados Unidos.

Luego de un juicio desestimado en abril de 2020 y tras renovar las acusaciones hasta elevarlas a 36 cargos contra García, el líder religioso finalmente fue acusado de 23 delitos graves en Estados Unidos, entre ellos:

Violación forzada de un menor

Copulación oral forzada de un menor

Relaciones sexuales ilegales

Acto lascivo con un niño

Extorsión

Conspiración

Posesión de pornografía infantil

En septiembre de ese mismo año, Naasón y las otras dos personas acusadas se declararon no culpables en EU.

Tras los hechos, el caso fue retomado en México, presentando cinco denuncias contra la iglesia La Luz del Mundo y su líder, a quien se le imputaron dos delitos:

Lavado de dinero

Delitos fiscales

En 2022, García se declaró culpable de dos cargos: copulación oral forzada con menores de edad y un cargo de actos lascivos hacia un menor de 15 años, por lo que fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión.

Un año después, fue acusado de dos cargos federales que involucran a una adolescente de 16 años. En específico, el jurado investigador federal en Los Ángeles lo acusó formalmente de posesión y producción de pornografía infantil.

Sheinbaum declaró que el cierre de la investigación se dio el año pasado con el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero, y aseguró no tener las razones de la decisión.

La Fiscalía envió una nota en la que aseguraba que la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal, lo que provocó inconformidad en las víctimas.

"El día de hoy es la audiencia para que un juez determine si se revoca el no ejercicio de la acción penal", aseguró en su mensaje la dependencia.

Asimismo, la institución a cargo de Godoy aclaró que, en caso de revocarse, se continuará con las investigaciones y destacó que está apoyando para revertir el no ejercicio de la acción penal.

Claudia Sheinbaum explica el cierre y posible reapertura del caso

La presidenta Claudia Sheinbaum, durante la conferencia matutina de este jueves 16 de abril, explicó el "carpetazo" del año pasado por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) contra la investigación de líderes de la iglesia La Luz del Mundo por delincuencia organizada, trata de personas y explotación sexual.

La Presidenta aseguró que la FGR está buscando la reapertura del caso y que la fiscal Ernestina Godoy Ramos se acercó con las víctimas del caso para fijar una nueva audiencia, "porque está pidiendo la fiscal que se reabra el caso".

"El objetivo de la fiscal Ernestina Godoy, junto con las víctimas, es que el juez reabra el caso. El cierre fue el año pasado con el fiscal Alejandro Gertz Manero; las razones no las conozco, pero eso fue lo que nos informó la fiscal en el Gabinete de Seguridad. Se acercó a las víctimas y está pidiendo la apertura del caso nuevamente", dijo.