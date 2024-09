"Nada más estoy esperando a Salinas", advierte AMLO

"Nada más estoy esperando a Salinas", expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que el exmandatario Ernesto Zedillo reapareció con críticas a la reforma judicial, y después de que el exsecretario de Seguridad con Felipe Calderón, Genaro García Luna, vinculó al titular del Ejecutivo con grupos del narcotráfico en una carta desde la cárcel en Estados Unidos.

"Entonces cuando aparece Zedillo, cuando aparece García Luna, bueno, nada más estoy esperando a Salinas, pero no ha hablado, no ha hablado", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles 18 de septiembre en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador se burló del expresidente priista por la devaluación que dejó al concluir su sexenio, y lo llamó en tono irónico "experto".

Entre risas, López Obrador llamó "eminencia" a Ernesto Zedillo por la devaluación de 187% e hizo referencia al Fobaproa: "Pero el doctor Zedillo tiene algo, que se los dejo de tarea, para que conozcan cómo es realmente. Cuando iba a rescatar a los potentados, a los que lo defienden, a los que lo trajeron ahora, cuando convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, la eminencia como en 1996, en su segundo informe, habla de la crisis financiera y dice que 'va ser necesario rescatar a bancos y empresas, y que eso es lo mejor (...)'. Es el saqueo más grande en la historia del país".

"Claro que, imagínense a los que rescató, cómo lo ven a Zedillo, es como su dios. Y todavía tiene la desfachatez, agréguenle que fue el que vendió los ferrocarriles nacionales y terminando su mandato de presidente se fue a trabajar de asesor en una empresa ferrocarrilera que se benefició con la privatización de los ferrocarriles nacionales", dijo.

Este señor no tiene ninguna autoridad moral para hablar de democracia, dijo al seguir con sus críticas al exmandatario de México.

"Tráfico de influencias y corrupción, ese es Zedillo y ya no hablemos de la represión de Aguas Blancas y Acteal. Todo eso se les olvida a los de las organizaciones no gubernamentales, ya Zedillo se convierte en dirigente de la oposición", declaró.