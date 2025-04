Narcoabogados están en listas al PJF: Noroña

Ciudad de México.- El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que entre los 3 mil candidatos que buscan un cargo en el Poder Judicial, hay casos de personas que no cumplen con la exigencia de probidad por haber sido defensores de narcotraficantes.

Consideró adecuada, pero tardía la medida que alista el Instituto Nacional Electoral (INE) para revisar si esos candidatos cumplen con los requisitos constitucionales, incluyendo la ausencia de antecedentes penales.

El senador dijo que ya se han detectado casos de personas que incumplen la exigencia de probidad, como defensores de narcotraficantes que están intentando acceder a cargos públicos.

Expuso que esos perfiles no deberían participar en el proceso electoral: “Sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad, me parece que sí hay algunos casos”.

“Sería desafortunado que un defensor de narcos, acreditado, o un juez que ha liberado a narcos, acreditado con una conducta sistemática… acceda”, apuntó el legislador.

No correspondía

a INE revisión: tadei

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, respondió que no le correspondía al instituto la revisión de los candidatos y que en su caso será el Tribunal Electoral el que determine una vez que sean definitivos los resultados.

“La reforma establece perfectamente que todos aquellos requisitos que se deben de cumplir incluyen la probidad de las personas. Esa es una revisión primera que ya se hizo en el Senado a través de los tres comités de evaluación que pudieron entregarnos las listas de candidatos al Instituto Nacional Electoral”, dijo.

La consejera explicó que una vez que se tengan los resultados, el INE debe dar parte al Senado y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Sala Superior, para que sea la que resuelva sobre si se cumplen los requisitos de elegibilidad. Señaló que el INE emitirá un acuerdo en la próxima sesión.

Con respecto a la iniciativa conocida como “8 de 8”, que busca excluir a candidatos con sentencias por violencia de género, el senador morenista dijo al INE que deben tratarse de resoluciones firmes y definitivas.