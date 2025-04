Presidenta insiste en reformar la ley

Ciudad de México.- Después del rechazo que expresó el pasado lunes por la transmisión de spots de Estados Unidos antiinmigrantes en la televisión mexicana, por ser considerados discriminatorios, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en “cambiar la ley” para prohibir la propaganda política extranjera, y advirtió que va por una medida más fuerte.

En la conferencia mañanera, Sheinbaum Pardo declaró que ni en las redes sociales se podrá pautar propaganda extranjera, porque “no es correcto”.

Cuestionada si tenía contemplado enviar alguna carta diplomática a Estados Unidos o emprender alguna acción para frenar estas campañas, la Jefa del Ejecutivo federal respondió: “Vamos a hacer algo más, vamos a cambiar la ley para que se prohíba que gobiernos extranjeros puedan hacer propaganda política, ideológica en nuestro país. Es todavía más fuerte”, subrayó Sheinbaum Pardo.

“Ni en las redes sociales podrán pautar. Digo, se podrá ver mientras esté en su propia red, pero pautar, pues eso no, no es correcto, no está bien. Entonces, lo pueden hacer en su país, pero no, no en el nuestro”, remarcó la Mandataria federal.

Por otra parte, durante la Inauguración de la Feria Aeroespacial México 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Mexicana de Aviación recibirá en los próximos meses 20 aviones Embraer fabricados en Brasil.

Dijo que el objetivo es fortalecer Mexicana de Aviación “como la línea aérea del pueblo”.

La Mandataria federal adelantó que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tendrá nuevos destinos y será uno de los aeropuertos para llegar a la Copa del Mundo 2026, la cual se desarrollará en México junto a Estados Unidos y Canadá.