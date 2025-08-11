Nariz Roja reta a Sheinbaum a demostrar que Zavala encabezó marcha

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La asociación civil Nariz Roja afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum desvía la atención al asegurar que la marcha que realizaron pacientes con cáncer, el 10 de agosto, en la Ciudad de México, por el desabasto de medicamentos, fue encabezada por la diputada panista Margarita Zavala.

"Está como ayer, la marcha esta de los medicamentos, Margarita Zavala la encabezaba", dijo la mandataria en conferencia de prensa, en Palacio Nacional, para minimizar la queja de miles de pacientes que o han recibido sus tratamientos.

Por lo que la asociación, que encabeza Alejandro Barbosa, retó a la titular del Ejecutivo a probar que la legisladora panista estuvo presente en la manifestación por desabasto de medicamentos oncológicos.

"La presidenta Claudia Sheinbaum quiere desviar la atención del objetivo de la marcha con la asistencia de Margarita Zavala. Si nos demuestra que la diputada encabezaba la marcha como mencionó esta mañana cerramos la asociación y pedimos disculpas públicas, si ella mintió que acepte el desabasto y se disculpe con todos los participantes entre ellos niños con cáncer y sus familias, ya basta de politiquerías y que busquen como no aceptar sus errores y su irresponsabilidad", escribió Nariz Roja en su cuenta de X.

Además de la marcha en la Ciudad de México, pacientes con cáncer, adultos y niños, marcharon para manifestarse por el desabasto de medicamentos, en diversas ciudades del país, entre el sábado 9 y domingo 10 de agosto.